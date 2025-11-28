राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू LIVE: ब्रह्माकुमारीज़ के ध्यान शिविर का उद्घाटन करने पहुंचीं - PRESIDENT DRAUPADI MURMU LUCKNOW
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 28, 2025 at 11:51 AM IST|
Updated : November 28, 2025 at 12:59 PM IST
लखनऊ: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ब्रह्माकुमारीज़ के ध्यान शिविर का उद्घाटन किया. शिविर में बड़ी संख्या में लोग पहुचे हैं. तीन एकड़ जमीन पर ब्रह्माकुमारीज़ के इस केंद्र में राष्ट्रपति की सुरक्षा के लिए बड़ी संख्या में पुलिस तैनात है. सब जोन इंचार्ज राजयोगिनी राधा बहन के अनुसार केंद्र का निर्माण 2021 में शुरू हुआ था. यहां ध्यान साधना कक्ष, प्रदर्शनी कक्ष और प्रस्तावित पुस्तकालय शामिल हैं. संस्थान के अतिरिक्त महासचिव राजयोगी डॉ. बीके मृत्युंजय भाई ने बताया कि राष्ट्रपति कार्यक्रम के पश्चात् परिसर में ही पौधारोपण भी करेंगी. सीएम योगी और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल का भी सम्मान किया गया है. वक्ताओं ने राजयोग की विशेषताएं बताईं हैं.
