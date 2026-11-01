हरियाणा के कुरुक्षेत्र से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू Live

कुरुक्षेत्र: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज कुरुक्षेत्र के दौरे पर हैं. राष्ट्रपति बनने के बाद उनका हरियाणा में ये 6ठा दौरा है. वो शनिवार देर शाम ही अंबाला पहुंच गईं थी. जहां सीएम नायब सैनी और राज्यपाल असीम घोष ने उनका स्वागत किया. राष्ट्रपति का कार्यक्रम सुबह 9:25 बजे शक्तिपीठ देवी कूप भद्रकाली मंदिर से शुरू हुआ. यहां पूजा-अर्चना करने के बाद वो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी पहुंची, जहां हरियाणा की 60 साल की विकास यात्रा पर आधारित प्रदर्शनी देखेंगी. इसके बाद राष्ट्रपति गुरुकुल कुरुक्षेत्र में महान स्वतंत्रता सेनानी स्वामी श्रद्धानंद के बलिदान के शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में आयोजित विशेष कार्यक्रम में भी शिरकत करेंगी.