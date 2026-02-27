राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राजस्थान के जैसलमेर एयरफोर्स स्टेशन से स्वदेशी लाइट कॉम्बैट हेलिकॉप्टर ‘प्रचंड’ में उड़ान भरी. वो ऐसा करने वाली देश की पहली राष्ट्रपति बन गईं. मुर्मू शुक्रवार सुबह सवा नौ बजे पायलट के यूनिफॉर्म में पहुंची. वायु सेना के अधिकारियों ने उन्हें हेलीकॉप्टर प्रचंड के बारे में पूरी जानकरी दी. इसके बाद राष्ट्रपति कॉकपिट में बैठीं. सुबह लगभग सवा दस बजे ग्रुप कैप्टल एन. एस. बहुआ के साथ लगभग 25 मिनट तक उड़ान भरी. इस दौरान उन्होंने पाकिस्तान सीमा से सटे पोकरण फील्ड फायरिंग रेंज और ऐतिहासित शक्ति स्थल का हवाई निरीक्षण किया. उन्होंने हेलीकॉप्टर के कॉकपिट से सैल्यूट कर उपस्थित जवानों और अधिकारियों का अभिवादन स्वीकर किया.