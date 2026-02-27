ETV Bharat / Videos

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने फाइटर हेलिकॉप्टर 'प्रचंड' में भरी उड़ान - PRESIDENT DRAUPADI MURMU

राष्ट्रपति ने 'प्रचंड' में भरी उड़ान (ETV Bharat)

Published : February 27, 2026 at 4:46 PM IST

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राजस्थान के जैसलमेर एयरफोर्स स्टेशन से स्वदेशी लाइट कॉम्बैट हेलिकॉप्टर ‘प्रचंड’ में उड़ान भरी. वो ऐसा करने वाली देश की पहली राष्ट्रपति बन गईं. मुर्मू शुक्रवार सुबह सवा नौ बजे पायलट के यूनिफॉर्म में पहुंची. वायु सेना के अधिकारियों ने उन्हें हेलीकॉप्टर प्रचंड के बारे में पूरी जानकरी दी. इसके बाद राष्ट्रपति कॉकपिट में बैठीं. सुबह लगभग सवा दस बजे ग्रुप कैप्टल एन. एस. बहुआ के साथ लगभग 25 मिनट तक उड़ान भरी. इस दौरान उन्होंने पाकिस्तान सीमा से सटे पोकरण फील्ड फायरिंग रेंज और ऐतिहासित शक्ति स्थल का हवाई निरीक्षण किया. उन्होंने हेलीकॉप्टर के कॉकपिट से सैल्यूट कर उपस्थित जवानों और अधिकारियों का अभिवादन स्वीकर किया. 

PRESIDENT DRAUPADI MURMU
DRAUPADI MURMU JAISALMER VISIT
CHOPPER PRACHAND
प्रचंड में राष्ट्रपति की उड़ान
