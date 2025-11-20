ETV Bharat / Videos

सरगुजा में जनजातीय गौरव दिवस कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू LIVE - PRESIDENT DRAUPADI MURMU SURGUJA

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : November 20, 2025 at 11:53 AM IST

|

Updated : November 20, 2025 at 12:51 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

सरगुजा: जनजातीय गौरव दिवस का आयोजन अंबिकापुर के पीजी कॉलेज मैदान में चल रहा है. कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में देश की राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू पहुंची हैं. इसके साथ ही राज्यपाल रमेन डेका, कार्यक्रम के अध्यक्ष हैं. विशिष्ट अतिथि के रूप में इस कार्यक्रम में सीएम विष्णुदेव साय, मंत्री जनजातीय कार्य मंत्रालय भारत सरकार जुएल ओराम, राज्य मंत्री जनजातीय कार्य मंत्रालय भारत सरकार दुर्गा दास उइके, राज्य मंत्री आवास एवं शहरी मंत्रालय भारत सरकार तोखन साहू भी मौजूद हैं. वहीं कार्यक्रम में प्रदेश के डिप्टी सीएम अरुण साव एवं विजय शर्मा, कृषि मंत्री रामविचार नेताम, वित्त एवं प्रभारी मंत्री ओम प्रकाश चौधरी, पर्यटन संस्कृति मंत्री राजेश अग्रवाल, लोकसभा क्षेत्र सरगुजा सांसद चिंतामणी महाराज, महापौर मंजूषा भगत अतिथियों में शामिल हैं.

सरगुजा: जनजातीय गौरव दिवस का आयोजन अंबिकापुर के पीजी कॉलेज मैदान में चल रहा है. कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में देश की राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू पहुंची हैं. इसके साथ ही राज्यपाल रमेन डेका, कार्यक्रम के अध्यक्ष हैं. विशिष्ट अतिथि के रूप में इस कार्यक्रम में सीएम विष्णुदेव साय, मंत्री जनजातीय कार्य मंत्रालय भारत सरकार जुएल ओराम, राज्य मंत्री जनजातीय कार्य मंत्रालय भारत सरकार दुर्गा दास उइके, राज्य मंत्री आवास एवं शहरी मंत्रालय भारत सरकार तोखन साहू भी मौजूद हैं. वहीं कार्यक्रम में प्रदेश के डिप्टी सीएम अरुण साव एवं विजय शर्मा, कृषि मंत्री रामविचार नेताम, वित्त एवं प्रभारी मंत्री ओम प्रकाश चौधरी, पर्यटन संस्कृति मंत्री राजेश अग्रवाल, लोकसभा क्षेत्र सरगुजा सांसद चिंतामणी महाराज, महापौर मंजूषा भगत अतिथियों में शामिल हैं.

Last Updated : November 20, 2025 at 12:51 PM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

TRIBAL PRIDE DAY PROGRAMME
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सरगुजा
सरगुजा में जनजातीय गौरव दिवस
PRESIDENT IN SURGUJA
PRESIDENT DRAUPADI MURMU SURGUJA

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Chhattisgarh Team

...view details

संबंधित ख़बरें

Ramoji Excellence Awards 2025

रामोजी एक्सीलेंस अवार्ड्स 2025 LIVE, सर्वश्रेष्ठ हस्तियों को किया जा रहा सम्मानित

November 16, 2025 at 6:50 PM IST
Chhattisgarh Rajat Mahotsav

छत्तीसगढ़ रजत महोत्सव LIVE, पीएम मोदी दे रहे 14,260 करोड़ रुपये से ज्यादा के विकास कार्यों की सौगात

November 1, 2025 at 2:22 PM IST
SHAHEED VEER NARAYAN SINGH MEMORIAL

नवा रायपुर में शहीद वीर नारायण सिंह स्मारक और आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय का उद्घाटन LIVE

November 1, 2025 at 2:11 PM IST
MODI CHHATTISGARH VISIT

छत्तीसगढ़ विधानसभा का नया भवन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे उद्घाटन LIVE

November 1, 2025 at 12:43 PM IST

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

साहसी मानव तस्करी विरोधी कार्यकर्ता से लेकर भारत की 'जल माता' तक कौन हैं रामोजी एक्सीलेंस अवार्ड 2025 विजेता ? जानें

रामोजी एक्सीलेंस अवार्ड: उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन बोले- गलत सूचना के युग में मीडिया सच्चाई से अवगत कराए

सर्विस, इनोवेशन और राष्ट्रीय भावना के साथ रामोजी एक्सीलेंस अवार्ड 2025 का समापन

बुलंद हौसलों की कहानी: एक एक्सीडेंट और इलेक्ट्रीशियन से चित्रकार बन गए धमतरी के बसंत साहू

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.