विधानसभा चुनाव से पहले असम को दहलाने की तैयारी: CNEISS की चेतावनी, फिर हो सकते हैं घातक हमले - CNEISS WARNS OF DEADLY ATTACK
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Published : March 23, 2026 at 10:12 PM IST
असम के तिनसुकिया जिले में 22 मार्च को उल्फा उग्रवादियों ने 4th असम कमांडो बटालियन कैप को रॉकेट से चलने वाले ग्रेनेड से निशाना बनाया, जिसमें असम पुलिस के चार कमांडो घायल हो गए. 2021 के बाद असम पुलिस पर ULFA(I) का ये पहला बड़ा हमला है. इस हमले के बाद असम में विधानसभा चुनाव के पहले और बड़े घातक हमलों की चेतावनी जारी की गई है.
नई दिल्ली स्थित सिक्योरिटी थिंक टैंक सेंटर फॉर नॉर्थ ईस्ट इंडिया सिक्योरिटी स्टडीज ने नॉर्थ ईस्ट को अस्थिर करने की ग्लोबल साजिश का खुलासा किया है. CNEISS ने दावा किया है कि म्यामांर के हथियारबंद ग्रुप्स ने पिछले महीने आतंकवादी संगठन PCJSS को आधुनिक हथियारों के एक बड़े जखीरे की डिलिवरी की है. PCJSS इन हथियारों को मिजोरम के रास्ते मिजोरम-बांग्लादेश बॉर्डर पर थेकामुख तक ट्रांसफर करने में कामयाब रहा. खबर ये भी है कि आतंकी समूहों को अमेरिकी भाड़े के सैनिक मैथ्यू आरोन वैन डाइक और यूक्रेनी नागरिकों ने ट्रेनिंग दी थीं.. जिन्हें NIA ने गिरफ्तार किया था. आतंकवादी समूहों की हाल की गतिविधियों पर गौर करें तो ये किसी बड़ी साजिश का हिस्सा हैं.
असम के तिनसुकिया जिले में 22 मार्च को उल्फा उग्रवादियों ने 4th असम कमांडो बटालियन कैप को रॉकेट से चलने वाले ग्रेनेड से निशाना बनाया, जिसमें असम पुलिस के चार कमांडो घायल हो गए. 2021 के बाद असम पुलिस पर ULFA(I) का ये पहला बड़ा हमला है. इस हमले के बाद असम में विधानसभा चुनाव के पहले और बड़े घातक हमलों की चेतावनी जारी की गई है.
नई दिल्ली स्थित सिक्योरिटी थिंक टैंक सेंटर फॉर नॉर्थ ईस्ट इंडिया सिक्योरिटी स्टडीज ने नॉर्थ ईस्ट को अस्थिर करने की ग्लोबल साजिश का खुलासा किया है. CNEISS ने दावा किया है कि म्यामांर के हथियारबंद ग्रुप्स ने पिछले महीने आतंकवादी संगठन PCJSS को आधुनिक हथियारों के एक बड़े जखीरे की डिलिवरी की है. PCJSS इन हथियारों को मिजोरम के रास्ते मिजोरम-बांग्लादेश बॉर्डर पर थेकामुख तक ट्रांसफर करने में कामयाब रहा. खबर ये भी है कि आतंकी समूहों को अमेरिकी भाड़े के सैनिक मैथ्यू आरोन वैन डाइक और यूक्रेनी नागरिकों ने ट्रेनिंग दी थीं.. जिन्हें NIA ने गिरफ्तार किया था. आतंकवादी समूहों की हाल की गतिविधियों पर गौर करें तो ये किसी बड़ी साजिश का हिस्सा हैं.