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मुंबई में सीजेपी के विरोध प्रदर्शन की तैयारी, दिपके बोले, अनुमति नहीं मिलेगी फिर भी करेंगे विरोध

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मुंबई में सीजेपी का विरोध प्रदर्शन (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : October 1, 2026 at 9:59 PM IST

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कॉकरोच जनता पार्टी दो अक्टूबर को मुंबई में विरोध प्रदर्शन करेगी. उन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा मांगा है. प्रदर्शन की घोषणा उस समय की गई थी, जब एक अखबार ने चुनाव आयोग को लेकर एक खबर प्रकाशित की थी. इसमें बताया गया था कि दो चुनाव आयुक्तों ने मुख्य चुनाव आयुक्त के फैसले पर आपत्ति जताई थी. हालांकि, बाद में चुनाव आयोग की ओर से जारी स्पष्टीकरण में कहा गया कि अंतिम निर्णय बहुमत से लिया गया था. अभी तक की जानकारी के अनुसार सीजेपी को प्रदर्शन की पुलिस ने अनुमति प्रदान नहीं की है. प्रदर्शन मुंबई के शिवाजी पार्क में प्रस्तावित है. सीजेपी ने कहा है कि अगर पुलिस प्रदर्शन की इजाजत नहीं देती है तो भी उनका विरोध आयोजन होकर रहेगा. मुंबई पुलिस ने मीडिया को कहा है कि 2013 के बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश के मुताबिक, उन्हें शिवाजी पार्क में भीड़ जमा होने की इजाजत देने का अधिकार नहीं है. पुलिस ने भीड़ जमा होने, ट्रैफिक और शोर-शराबे से जुड़ी चिंताओं और नियमों का भी हवाला दिया है.

कॉकरोच जनता पार्टी दो अक्टूबर को मुंबई में विरोध प्रदर्शन करेगी. उन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा मांगा है. प्रदर्शन की घोषणा उस समय की गई थी, जब एक अखबार ने चुनाव आयोग को लेकर एक खबर प्रकाशित की थी. इसमें बताया गया था कि दो चुनाव आयुक्तों ने मुख्य चुनाव आयुक्त के फैसले पर आपत्ति जताई थी. हालांकि, बाद में चुनाव आयोग की ओर से जारी स्पष्टीकरण में कहा गया कि अंतिम निर्णय बहुमत से लिया गया था. अभी तक की जानकारी के अनुसार सीजेपी को प्रदर्शन की पुलिस ने अनुमति प्रदान नहीं की है. प्रदर्शन मुंबई के शिवाजी पार्क में प्रस्तावित है. सीजेपी ने कहा है कि अगर पुलिस प्रदर्शन की इजाजत नहीं देती है तो भी उनका विरोध आयोजन होकर रहेगा. मुंबई पुलिस ने मीडिया को कहा है कि 2013 के बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश के मुताबिक, उन्हें शिवाजी पार्क में भीड़ जमा होने की इजाजत देने का अधिकार नहीं है. पुलिस ने भीड़ जमा होने, ट्रैफिक और शोर-शराबे से जुड़ी चिंताओं और नियमों का भी हवाला दिया है.

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