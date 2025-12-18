ETV Bharat / Videos

पतंगबजी की तैयारी शुरू, डोर बनाने लखनऊ से अहमदाबाद आए कारीगर - PREPARATIONS FOR KITE FLYING

By ETV Bharat Hindi Team

Published : December 18, 2025 at 8:24 PM IST

1 Min Read
गुजरात में मकर संक्रांति का त्यौहार बड़े धूमधाम से मनाया जाता है. प्रदेश सरकार इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल भी कराती है. पतंगबाजी को लेकर यहां के लोगों में जबर्दस्त क्रेज देखने को मिलता है. अहमदाबाद में एक महीने पहले से ही मकर संक्राति पर पतंगबाजी की तैयारियां शुरू हो चकु हैं. रायपुर खड़िया इलाके में डोर को तैयार करने का काम हो रहा है.इस काम के लिए लखनऊ से कारीगर आए हैं. पंतग की डोर को बनाने के लिए विशेष पाउडर का इस्तेमाल करते हैं. जो दाल, साबुन, शीशा, बोरेक्स और चावल मिलकार बनाया जाता है.पतंग की डोर बनाना इतना आसान नहीं होता....कई बार कारीगरों के हाथ जख्मी हो जाते हैं. पंतग की डोर का ऑर्डर देने के लिए रायपुर खड़िया लोग दूर-दूर से आते हैं.पंतग की डोर बनाने के लिए सरकारी गाइड लाइन को फॉलो किया जाता है. चाइनीज धागा बैन है. एक कारीगर हर दिन 300 डोरी बनाता है और सीजन में 25 हजार तक कमा लेता है.

PREPARATIONS FOR KITE FLYING
MAKAR SANKRANTI
AHMEDABAD
पतंगबजी की तैयारी शुरू
PREPARATIONS FOR KITE FLYING

ETV Bharat Hindi Team

संपादक की पसंद

