महाशिवरात्रि के दिन क्रिकेट प्रेमियों पर चढ़ा खुमार, टीम इंडिया की जीत के लिए मंदिर में की गई पूजा - IND VS PAK T20 WORLD CUP 2026

टीम इंडिया की जीत के लिए मंदिर में की गई पूजा (ETV Bharat)

By ETV Bharat Delhi Team

Published : February 15, 2026 at 5:19 PM IST

1 Min Read
नई दिल्ली: भारत और पाकिस्तान का मैच हो और भारत में एक्साइटमेंट न हो ऐसा कैसे हो सकता है. भारतीय क्रिकेट प्रशंसकों के द्वारा भारतीय टीम की जीत के लिए मंदिरों में पूजा अर्चना की जा रही है. तो वहीं लोग प्रार्थना कर रहे हैं कि भारत इस मैच में पाकिस्तान को बुरी तरह हराए. जिसको लेकर देश के कई मंदिरों में क्रिकेट प्रशंसकों के द्वारा भारतीय टीम की जीत के लिए पूजा की जा रही है. आज कालकाजी स्थित हनुमान मंदिर में भारतीय टीम के जीत के लिए मंदिर के पुजारी के द्वारा हनुमान जी के आगे भारतीय टीम के कप्तान सूर्यकुमार यादव का तस्वीर लगाकर हनुमान जी की पूजा अर्चना की गई है. इस दौरान मंदिर में कई लोग पहुंचे और इस पूजा में हिस्सा लिया. 

HANUMAN TEMPLE IN KALKAJI
T20 WORLD CUP TODAY MATCH
IND VS PAK T20 WORLD CUP 2026
भारत पाकिस्तान मैच
IND VS PAK T20 WORLD CUP 2026

ETV Bharat Delhi Team

संपादक की पसंद

