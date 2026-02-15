नई दिल्ली: भारत और पाकिस्तान का मैच हो और भारत में एक्साइटमेंट न हो ऐसा कैसे हो सकता है. भारतीय क्रिकेट प्रशंसकों के द्वारा भारतीय टीम की जीत के लिए मंदिरों में पूजा अर्चना की जा रही है. तो वहीं लोग प्रार्थना कर रहे हैं कि भारत इस मैच में पाकिस्तान को बुरी तरह हराए. जिसको लेकर देश के कई मंदिरों में क्रिकेट प्रशंसकों के द्वारा भारतीय टीम की जीत के लिए पूजा की जा रही है. आज कालकाजी स्थित हनुमान मंदिर में भारतीय टीम के जीत के लिए मंदिर के पुजारी के द्वारा हनुमान जी के आगे भारतीय टीम के कप्तान सूर्यकुमार यादव का तस्वीर लगाकर हनुमान जी की पूजा अर्चना की गई है. इस दौरान मंदिर में कई लोग पहुंचे और इस पूजा में हिस्सा लिया.