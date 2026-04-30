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भीषण गर्मी में प्रयागराज के लोगों का नया जुगाड़…तैराकी से राहत, समर कैंप में उमड़ी भीड़ - PRAYAGRAJ SWIMMING CAMP

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भीषण गर्मी में प्रयागराज के लोगों का नया जुगाड़ (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : April 30, 2026 at 7:50 PM IST

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भीषण गर्मी के बीच प्रयागराज में लोग तैराकी के जरिए राहत पा रहे हैं. स्थानीय क्लब द्वारा आयोजित समर कैंप में बच्चे, युवा और बुजुर्ग बड़ी संख्या में हिस्सा ले रहे हैं. यमुना नदी में तैराकी से न सिर्फ शरीर को ठंडक मिल रही है, बल्कि फिटनेस और स्वास्थ्य भी बेहतर हो रहा है. 45 डिग्री से ऊपर तापमान के बीच यह गतिविधि लोगों को तरोताजा बनाए रखती है और गर्मी से होने वाली बीमारियों से बचाव में मदद करती है. प्रतिभागियों के मुताबिक, सुबह की तैराकी उन्हें दिनभर ऊर्जा देती है. प्राकृतिक जल में तैराकी का अनुभव मानसिक और शारीरिक रूप से सुकून देने वाला साबित हो रहा है, जिससे यह समर कैंप लोगों के बीच काफी लोकप्रिय हो गया है.

भीषण गर्मी के बीच प्रयागराज में लोग तैराकी के जरिए राहत पा रहे हैं. स्थानीय क्लब द्वारा आयोजित समर कैंप में बच्चे, युवा और बुजुर्ग बड़ी संख्या में हिस्सा ले रहे हैं. यमुना नदी में तैराकी से न सिर्फ शरीर को ठंडक मिल रही है, बल्कि फिटनेस और स्वास्थ्य भी बेहतर हो रहा है. 45 डिग्री से ऊपर तापमान के बीच यह गतिविधि लोगों को तरोताजा बनाए रखती है और गर्मी से होने वाली बीमारियों से बचाव में मदद करती है. प्रतिभागियों के मुताबिक, सुबह की तैराकी उन्हें दिनभर ऊर्जा देती है. प्राकृतिक जल में तैराकी का अनुभव मानसिक और शारीरिक रूप से सुकून देने वाला साबित हो रहा है, जिससे यह समर कैंप लोगों के बीच काफी लोकप्रिय हो गया है.

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