संगमनगरी प्रयागराज में गंगा और यमुना नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ने के कारण निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा पैदा हो गया है. मशहूर दशाश्वमेध घाट समेत कई तटीय क्षेत्र आंशिक रूप से जलमग्न हो गए हैं, जिसका सीधा असर स्थानीय दुकानदारों और निवासियों की आजीविका पर पड़ रहा है. बाढ़ के पानी के कारण छात्रों की पढ़ाई और आवाजाही भी बुरी तरह प्रभावित हुई है. स्थानीय निवासियों का कहना है कि वे हर साल इस समस्या का सामना करते हैं और प्रशासन से बेहतर इंतजामों की मांग कर रहे हैं. फिलहाल, अधिकारियों ने मानसून की बारिश को देखते हुए अलर्ट जारी किया है और नदियों के बढ़ते जलस्तर पर कड़ी नजर रखी जा रही है.