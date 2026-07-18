उत्तर प्रदेश: प्रयागराज में गंगा-यमुना उफान पर, निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा, जनजीवन अस्त-व्यस्त! - DASHASHWAMEDH GHAT
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Published : July 18, 2026 at 5:22 PM IST
संगमनगरी प्रयागराज में गंगा और यमुना नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ने के कारण निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा पैदा हो गया है. मशहूर दशाश्वमेध घाट समेत कई तटीय क्षेत्र आंशिक रूप से जलमग्न हो गए हैं, जिसका सीधा असर स्थानीय दुकानदारों और निवासियों की आजीविका पर पड़ रहा है. बाढ़ के पानी के कारण छात्रों की पढ़ाई और आवाजाही भी बुरी तरह प्रभावित हुई है. स्थानीय निवासियों का कहना है कि वे हर साल इस समस्या का सामना करते हैं और प्रशासन से बेहतर इंतजामों की मांग कर रहे हैं. फिलहाल, अधिकारियों ने मानसून की बारिश को देखते हुए अलर्ट जारी किया है और नदियों के बढ़ते जलस्तर पर कड़ी नजर रखी जा रही है.
संगमनगरी प्रयागराज में गंगा और यमुना नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ने के कारण निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा पैदा हो गया है. मशहूर दशाश्वमेध घाट समेत कई तटीय क्षेत्र आंशिक रूप से जलमग्न हो गए हैं, जिसका सीधा असर स्थानीय दुकानदारों और निवासियों की आजीविका पर पड़ रहा है. बाढ़ के पानी के कारण छात्रों की पढ़ाई और आवाजाही भी बुरी तरह प्रभावित हुई है. स्थानीय निवासियों का कहना है कि वे हर साल इस समस्या का सामना करते हैं और प्रशासन से बेहतर इंतजामों की मांग कर रहे हैं. फिलहाल, अधिकारियों ने मानसून की बारिश को देखते हुए अलर्ट जारी किया है और नदियों के बढ़ते जलस्तर पर कड़ी नजर रखी जा रही है.