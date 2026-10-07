बातों से सत्ता नहीं मिलती, धरातल पर उतरना होगा, प्रतिभा सिंह ने बताया 2027 में सरकार रिपीट कराने का मंत्र

शिमला: कांग्रेस की पूर्व प्रदेश अध्यक्ष एवं छह बार मुख्यमंत्री रहे स्वर्गीय वीरभद्र सिंह की पत्नी प्रतिभा सिंह ने पार्टी और सरकार को जमीनी स्तर पर सक्रिय होने का मंत्र दिया है. ईटीवी भारत के साथ विशेष बातचीत में प्रतिभा सिंह ने साफ कहा कि केवल घोषणाओं और बातों से दोबारा सत्ता हासिल नहीं की जा सकती. इसके लिए सरकार को धरातल पर उतरकर काम करना होगा और संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करना होगा. जनता को केवल घोषणाएं नहीं, बल्कि पांच साल के भीतर उनका धरातल पर असर दिखाई देना चाहिए. संगठन के मजबूत होने से ही हमारी जड़े मजबूत होंगी. आगे भी हम उसी तरह से पार्टी के लिए काम करते रहेंगे तो हमें कोई ताकत चुनाव हरा नहीं सकती है.