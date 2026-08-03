बिहार विधानसभा के बांकीपुर उपचुनाव ने बिहार ही नहीं, देश की राजनीति का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है. करीब तीन दशक तक भारतीय जनता पार्टी का अभेद्य गढ़ मानी जाने वाली इस सीट पर जन सुराज के संयोजक प्रशांत किशोर ने जीत दर्ज कर नया राजनीतिक अध्याय लिख दिया. पहली बार चुनाव लड़ रहे प्रशांत किशोर ने बीजेपी उम्मीदवार को 19 हजार से अधिक मतों से हराकर यह संदेश दिया कि बिहार की राजनीति में अब एक नया शक्ति केंद्र उभर रहा है. राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह परिणाम सिर्फ एक सीट की हार-जीत नहीं, बल्कि बिहार की बदलती राजनीतिक दिशा का संकेत है.