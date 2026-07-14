बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने के साथ जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर के चुनावी हलफनामे में कई अहम खुलासे सामने आए हैं. हलफनामे के अनुसार प्रशांत किशोर और उनकी पत्नी डॉ. जाह्नवी दास के पास कुल लगभग ₹198 करोड़ की संपत्ति है. प्रशांत किशोर के नाम करीब ₹96 करोड़ की संपत्ति दर्ज है, जबकि उनकी पत्नी के नाम ₹112 करोड़ की संपत्ति है. हलफनामे में प्रशांत किशोर पर ₹5.77 करोड़ का बैंक कर्ज और उनकी कंपनी को दिए गए ₹8.31 करोड़ के ऋण का भी उल्लेख है. इसके अलावा उनके खिलाफ 8 आपराधिक मामले लंबित बताए गए हैं, हालांकि किसी भी मामले में अभी अदालत ने आरोप तय नहीं किए हैं. हलफनामे के बाद बिहार की राजनीति में इस पर चर्चा तेज हो गई है.