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प्रहलाद जोशी ने शिक्षा मंत्री का पदभार संभाला, कहा- विनम्रता के साथ इस जिम्मेदारी को स्वीकार करता हूं - प्रह्लाद जोशी

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नए शिक्षा मंत्री बने प्रह्लाद जोशी (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : July 26, 2026 at 3:42 PM IST

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धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद शिक्षा मंत्रालय की जिम्मेदारी तात्कालिक रूप से कैबिनेट मंत्री प्रह्लाद जोशी को सौंपी गई है. प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति ने उन्हें उनके मौजूदा मंत्रालय के साथ शिक्षा मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार सौंपने का आदेश जारी किया है.  प्रह्लाद जोशी अभी खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण, ऊर्जा और उपभोक्ता मामलों के मंत्री हैं. नई जिम्मेदारी मिलने पर प्रह्लाद जोशी ने कहा कि वो पूरी क्षमता से अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करेंगे. वहीं, प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा स्वीकार कर लिया है. इसके अलावा, प्रधानमंत्री की सलाह पर उन्होंने कैबिनेट मंत्री प्रह्लाद जोशी को उनके मौजूदा पोर्टफोलियो के अलावा शिक्षा मंत्रालय का प्रभार भी दिया. उन्होंने कहा कि पिछले कुछ सालों में देश की शिक्षा व्यवस्था में काफी सुधार हुआ है.  

धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद शिक्षा मंत्रालय की जिम्मेदारी तात्कालिक रूप से कैबिनेट मंत्री प्रह्लाद जोशी को सौंपी गई है. प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति ने उन्हें उनके मौजूदा मंत्रालय के साथ शिक्षा मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार सौंपने का आदेश जारी किया है.  प्रह्लाद जोशी अभी खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण, ऊर्जा और उपभोक्ता मामलों के मंत्री हैं. नई जिम्मेदारी मिलने पर प्रह्लाद जोशी ने कहा कि वो पूरी क्षमता से अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करेंगे. वहीं, प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा स्वीकार कर लिया है. इसके अलावा, प्रधानमंत्री की सलाह पर उन्होंने कैबिनेट मंत्री प्रह्लाद जोशी को उनके मौजूदा पोर्टफोलियो के अलावा शिक्षा मंत्रालय का प्रभार भी दिया. उन्होंने कहा कि पिछले कुछ सालों में देश की शिक्षा व्यवस्था में काफी सुधार हुआ है.  

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