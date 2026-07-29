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शिक्षा मंत्री बनते ही प्रह्लाद जोशी पर घमासान, राहुल-प्रियंका ने संसद में दागे गंभीर आरोप! - PRAHLAD JOSHI CONTROVERSY

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RAHUL GANDHI AND PRIYANKA GANDHI SERIOUS ALLEGATIONS ON PRAHLAD JOSHI (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : July 29, 2026 at 7:47 PM IST

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केंद्र में शिक्षा मंत्री बदलते ही संसद में नया सियासी घमासान शुरू हो गया है. प्रह्लाद जोशी के शिक्षा मंत्री पद संभालने के बाद से कांग्रेस आक्रामक हो गई है. लोकसभा में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने बिलकीस बानो मामले से जुड़ी एक पुरानी अखबार की रिपोर्ट का हवाला देते हुए जोशी को लेकर गंभीर टिप्पणियां कीं, जिसे स्पीकर ओम बिरला ने कार्यवाही से हटा दिया. इसके बाद संसद परिसर में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने भी तीखा हमला बोलते हुए आरोप लगाया कि असली दुश्मन तो आरएसएस है और यह एक प्रतीक मात्र है. सरकार की ओर से संसदीय कार्य मंत्री किरेन रीजीजू और स्पीकर ओम बिरला ने इन आरोपों को निराधार और असंसदीय बताते हुए पलटवार किया है, जबकि कांग्रेस अपने आरोपों पर कायम है.

केंद्र में शिक्षा मंत्री बदलते ही संसद में नया सियासी घमासान शुरू हो गया है. प्रह्लाद जोशी के शिक्षा मंत्री पद संभालने के बाद से कांग्रेस आक्रामक हो गई है. लोकसभा में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने बिलकीस बानो मामले से जुड़ी एक पुरानी अखबार की रिपोर्ट का हवाला देते हुए जोशी को लेकर गंभीर टिप्पणियां कीं, जिसे स्पीकर ओम बिरला ने कार्यवाही से हटा दिया. इसके बाद संसद परिसर में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने भी तीखा हमला बोलते हुए आरोप लगाया कि असली दुश्मन तो आरएसएस है और यह एक प्रतीक मात्र है. सरकार की ओर से संसदीय कार्य मंत्री किरेन रीजीजू और स्पीकर ओम बिरला ने इन आरोपों को निराधार और असंसदीय बताते हुए पलटवार किया है, जबकि कांग्रेस अपने आरोपों पर कायम है.

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