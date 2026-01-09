ETV Bharat / Videos

ओडिशा के काइट मैन प्रभात कुमार, इंटरनेशनल लेवल पर कर चुके हैं नाम, इनके पास 100 से ज्यादा कैरेक्टर्स की पतंग - KITE MAN FROM ODISHA

ओडिशा के काइट मैन (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : January 9, 2026 at 8:59 PM IST

1 Min Read
बचपन से ही उन्हें पतंग उड़ाने का बहुत शौक था। कभी वे अपने घर की छत पर हाथ में जाल लेकर पतंग उड़ाते थे तो कभी खेतों और मैदानों में। पतंग के इसी शौक ने अब उन्हें एक इंटरनेशनल पतंग खिलाड़ी बना दिया है। ओडिशा के खुर्दा जटनी के प्रभात कुमार. अब उन्होंने एक जाने-माने नेशनल और इंटरनेशनल पतंग खिलाड़ी के तौर पर नाम कमाया है। वे ओडिशा में इसे और आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। वे दूसरों को पतंग उड़ाने की कला सिखा रहे हैं. इस पतंग खिलाड़ी ने बताया कि उसके पास कई तरह की दिलचस्प पतंगें हैं. ये पतंगें चीन, कोलंबिया समेत 10 से ज़्यादा देशों से इकट्ठा की गई हैं. बचपन में कागज़ की पतंगें बनाकर खेतों में उड़ाता था. यह एक लत बन गई.  इंटरनेशनल लेवल पर पतंग उड़ाने की काफी ट्रेनिंग लेने के बाद आज इस मुकाम पर पहुंचा हूं. इनरा मकसद ओडिशा में पतंग के खेल को और बढ़ावा देना, ओडिशा से अच्छे इंटरनेशनल पतंग खिलाड़ी तैयार करना है। इसके लिए उन्होंने एक काइट माइन टीम बनाई है. जो ट्रेनिंग देने का काम करती है.

KITE MAN FROM ODISHA
ODISHA
KITE
ओडिशा के काइट मैन
KITE MAN FROM ODISHA

ETV Bharat Hindi Team

संपादक की पसंद

