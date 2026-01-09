बचपन से ही उन्हें पतंग उड़ाने का बहुत शौक था। कभी वे अपने घर की छत पर हाथ में जाल लेकर पतंग उड़ाते थे तो कभी खेतों और मैदानों में। पतंग के इसी शौक ने अब उन्हें एक इंटरनेशनल पतंग खिलाड़ी बना दिया है। ओडिशा के खुर्दा जटनी के प्रभात कुमार. अब उन्होंने एक जाने-माने नेशनल और इंटरनेशनल पतंग खिलाड़ी के तौर पर नाम कमाया है। वे ओडिशा में इसे और आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। वे दूसरों को पतंग उड़ाने की कला सिखा रहे हैं. इस पतंग खिलाड़ी ने बताया कि उसके पास कई तरह की दिलचस्प पतंगें हैं. ये पतंगें चीन, कोलंबिया समेत 10 से ज़्यादा देशों से इकट्ठा की गई हैं. बचपन में कागज़ की पतंगें बनाकर खेतों में उड़ाता था. यह एक लत बन गई. इंटरनेशनल लेवल पर पतंग उड़ाने की काफी ट्रेनिंग लेने के बाद आज इस मुकाम पर पहुंचा हूं. इनरा मकसद ओडिशा में पतंग के खेल को और बढ़ावा देना, ओडिशा से अच्छे इंटरनेशनल पतंग खिलाड़ी तैयार करना है। इसके लिए उन्होंने एक काइट माइन टीम बनाई है. जो ट्रेनिंग देने का काम करती है.