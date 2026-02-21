ETV Bharat / Videos

'अजीत पावर प्लेन क्रैश के पीछे ताकतवर लोग'… भतीजे रोहित पवार का बड़ा आरोप

अजीत पवार प्लेन क्रैश में साजिश का एंगल (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : February 21, 2026 at 9:19 PM IST

पूर्व डिप्टी सीएम अजीत पवार की प्लेन क्रैश में मौत को लेकर सियासत तेज हो गई है. उनके भतीजे और एनसीपी विधायक रोहित पवार ने इस हादसे को बड़ी साजिश बताते हुए केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू के इस्तीफे की मांग की है. प्रेस कॉन्फ्रेंस में रोहित पवार ने आरोप लगाया कि जिस VSR कंपनी के प्लेन में ये हादसा हुआ, उसे ताकतवर लोगों का समर्थन हासिल है. 

रोहित पवार ने दावा किया कि इस हादसे के पीछे राजनीतिक या व्यावसायिक साजिश हो सकती है. रोहित पवार ने यह भी आरोप लगाया कि चंद्रबाबू नायडू के परिवार के सदस्य इस कंपनी को फंड कर रहे हैं. ऐसे में उन्होंने मांग की कि जांच पूरी होने तक केंद्रीय उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू को अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए. 

फिलहाल, सरकारी एजेंसियां इस मामले की जांच कर रही हैं लेकिन रोहित पवार के आरोपों के बाद इस हाई-प्रोफाइल प्लेन क्रैश मामले पर सियासी घमासान तेज हो गया है.

AJIT PAWAR PLANE CRASH CASE
ROHIT PAWAR ALLEGATIONS
अजीत पावर प्लेन क्रैश मामला
भतीजे रोहित पवार का बड़ा आरोप
AJIT PAWAR PLANE CRASH CASE

ETV Bharat Hindi Team

