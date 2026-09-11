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मणिपुर के संगीतकार विक्रम सिंह की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई सामने, दिल्ली AIIMS ने मौत के कारणों का किया खुलासा

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मणिपुर के संगीतकार की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई सामने (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 11, 2026 at 9:01 PM IST

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दिल्ली के किलोकरी (आश्रम) इलाके में मणिपुर के मशहूर 54 वर्षीय संगीतकार चोंगथम विक्रम सिंह की पीट-पीटकर हत्या के मामले में पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई है. रिपोर्ट के मुताबिक, विक्रम सिंह के शरीर के अंदर अत्यधिक रक्तस्राव हुआ था. छाती और पेट पर गंभीर चोटों, कई पसलियां टूटने और पेट में चोट के कारण यह ब्लीडिंग हुई, जिसके चलते उनकी मौत हो गई. एम्स दिल्ली के फोरेंसिक मेडिसिन विभाग के प्रमुख डॉ. सुधीर गुप्ता के मुताबिक, विक्रम सिंह की मौत छाती और पेट पर गंभीर मारपीट के कारण हुई. पोस्टमार्टम के दौरान सिर, चेहरे, हाथ, छाती, पेट, पीठ और पैरों पर चोटों के निशान मिले. शरीर पर कई जगह खरोंच और चोटें भी थीं. रिपोर्ट में सामने आया कि बाईं ओर पहली से 11वीं पसली और दाईं ओर छठी से 9वीं पसली टूटी हुई थी. टूटी पसलियों के आसपास खून जमा मिला. पेट में भी गंभीर चोटें पाई गईं. केमिकल और टॉक्सिकोलॉजिकल जांच के लिए विसरा सुरक्षित रखा गया है.

दिल्ली के किलोकरी (आश्रम) इलाके में मणिपुर के मशहूर 54 वर्षीय संगीतकार चोंगथम विक्रम सिंह की पीट-पीटकर हत्या के मामले में पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई है. रिपोर्ट के मुताबिक, विक्रम सिंह के शरीर के अंदर अत्यधिक रक्तस्राव हुआ था. छाती और पेट पर गंभीर चोटों, कई पसलियां टूटने और पेट में चोट के कारण यह ब्लीडिंग हुई, जिसके चलते उनकी मौत हो गई. एम्स दिल्ली के फोरेंसिक मेडिसिन विभाग के प्रमुख डॉ. सुधीर गुप्ता के मुताबिक, विक्रम सिंह की मौत छाती और पेट पर गंभीर मारपीट के कारण हुई. पोस्टमार्टम के दौरान सिर, चेहरे, हाथ, छाती, पेट, पीठ और पैरों पर चोटों के निशान मिले. शरीर पर कई जगह खरोंच और चोटें भी थीं. रिपोर्ट में सामने आया कि बाईं ओर पहली से 11वीं पसली और दाईं ओर छठी से 9वीं पसली टूटी हुई थी. टूटी पसलियों के आसपास खून जमा मिला. पेट में भी गंभीर चोटें पाई गईं. केमिकल और टॉक्सिकोलॉजिकल जांच के लिए विसरा सुरक्षित रखा गया है.

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