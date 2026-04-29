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Poll of Polls: बंगाल में BJP को मिल सकता है बहुमत, असम में एनडीए आगे, देखें एग्जिट पोल - EXIT POLLS

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Exit Polls- बंगाल में BJP को मिल सकता है बहुमत (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : April 29, 2026 at 11:10 PM IST

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 पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दूसरे और आखिरी चरण का मतदान संपन्न होने के बाद मीडिया संस्थानों ने एग्जिट पोल के आंकड़े जारी कर दिए हैं. एग्जिट पोल के अनुमानों में असम में एनडीए को लगातार तीसरी बार बहुमत मिलने की उम्मीद जताई गई है. वहीं, पश्चिम बंगाल में बीजेपी और टीएमसी के बीच कांटे का मुकाबला देखा जा रहा है. बता दें, एग्जिट पोल को वास्तविक चुनाव नतीजों की झलक माना जाता है. हालांकि, कई बार एग्जिट पोल के आंकड़े गलत साबित हुए हैं. एक्सिस माय इंडिया के एग्जिट पोल के अनुसार, असम में एक बार फिर एनडीए की सरकार आ सकती है. बीजेपी को 88 से 100 सीटें मिल सकती हैं. जबकि कांग्रेस को 24 से 36 सीटें मिलने का अनुमान है. वोटों में अंतर छह फीसदी तक हो सकता है. मैट्रिज के एग्जिट पोल के अनुसार असम में भाजपा को 85-95 सीट, कांग्रेस को 25-32 सीट और अन्य 6-12 सीट मिलने का अनुमान है. पीपुल्स पल्स के एग्जिट पोल के अनुसार, असम में BJP गठबंधन को 68-72 सीट, कांग्रेग गठबंधन को 22-26 और अन्य को 7-15 सीट मिल सकती है. मैट्रिज (Matrize) के एग्जिट पोल के अनुसार पश्चिम बंगाल में टीएमसी को 125 से 140 सीटें मिल सकती हैं, जबकि भाजपा को 146 से 161 सीट मिल सकती है. अन्य को 6-10 सीट मिलने का अनुमान है. चाणक्य स्ट्रैटेजीज के एग्जिट पोल के अनुसार, पश्चिम बंगाल में BJP को 150-160 सीटों के साथ बहुमत मिल सकता है. TMC को 130-140 सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि अन्य को 6-10 सीटें मिलने की उम्मीद है. पीपल्स पल्स एग्जिट पोल का अनुमान है कि पश्चिम बंगाल में TMC को 177–187 सीटें मिल सकती हैं, जो बहुमत के आंकड़े 148 से काफी ज्यादा है. वहीं BJP को 95–110 सीटें मिलने का अनुमान है. वाम दलों को 0–1 सीट मिलने का अनुमान है, जबकि कांग्रेस को 1-3 सीटें मिल सकती हैं. Praja पोल के सर्वे में पश्चिम बंगाल में बीजेपी को बंपर सीटें मिलने का अनुमान लगाया गया है. एग्जिट पोल में टीएमसी को 85 से 110 सीट, बीजेपी को 178-208 सीट और अन्य को 0 से 5 सीट मिलने का अनुमान लगाया गया है.

 पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दूसरे और आखिरी चरण का मतदान संपन्न होने के बाद मीडिया संस्थानों ने एग्जिट पोल के आंकड़े जारी कर दिए हैं. एग्जिट पोल के अनुमानों में असम में एनडीए को लगातार तीसरी बार बहुमत मिलने की उम्मीद जताई गई है. वहीं, पश्चिम बंगाल में बीजेपी और टीएमसी के बीच कांटे का मुकाबला देखा जा रहा है. बता दें, एग्जिट पोल को वास्तविक चुनाव नतीजों की झलक माना जाता है. हालांकि, कई बार एग्जिट पोल के आंकड़े गलत साबित हुए हैं. एक्सिस माय इंडिया के एग्जिट पोल के अनुसार, असम में एक बार फिर एनडीए की सरकार आ सकती है. बीजेपी को 88 से 100 सीटें मिल सकती हैं. जबकि कांग्रेस को 24 से 36 सीटें मिलने का अनुमान है. वोटों में अंतर छह फीसदी तक हो सकता है. मैट्रिज के एग्जिट पोल के अनुसार असम में भाजपा को 85-95 सीट, कांग्रेस को 25-32 सीट और अन्य 6-12 सीट मिलने का अनुमान है. पीपुल्स पल्स के एग्जिट पोल के अनुसार, असम में BJP गठबंधन को 68-72 सीट, कांग्रेग गठबंधन को 22-26 और अन्य को 7-15 सीट मिल सकती है. मैट्रिज (Matrize) के एग्जिट पोल के अनुसार पश्चिम बंगाल में टीएमसी को 125 से 140 सीटें मिल सकती हैं, जबकि भाजपा को 146 से 161 सीट मिल सकती है. अन्य को 6-10 सीट मिलने का अनुमान है. चाणक्य स्ट्रैटेजीज के एग्जिट पोल के अनुसार, पश्चिम बंगाल में BJP को 150-160 सीटों के साथ बहुमत मिल सकता है. TMC को 130-140 सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि अन्य को 6-10 सीटें मिलने की उम्मीद है. पीपल्स पल्स एग्जिट पोल का अनुमान है कि पश्चिम बंगाल में TMC को 177–187 सीटें मिल सकती हैं, जो बहुमत के आंकड़े 148 से काफी ज्यादा है. वहीं BJP को 95–110 सीटें मिलने का अनुमान है. वाम दलों को 0–1 सीट मिलने का अनुमान है, जबकि कांग्रेस को 1-3 सीटें मिल सकती हैं. Praja पोल के सर्वे में पश्चिम बंगाल में बीजेपी को बंपर सीटें मिलने का अनुमान लगाया गया है. एग्जिट पोल में टीएमसी को 85 से 110 सीट, बीजेपी को 178-208 सीट और अन्य को 0 से 5 सीट मिलने का अनुमान लगाया गया है.

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