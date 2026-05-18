नई दिल्ली: देश में बढ़ती महंगाई, सोने की लगातार बढ़ती कीमतों और शादी के सीजन के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की “कम सोना खरीदने” वाली अपील अब सियासी बहस का मुद्दा बन गई है. कांग्रेस नेता और जाकिर नगर वार्ड से निगम पार्षद नाजिया दानीश ने इस बयान को लेकर केंद्र सरकार पर सवाल उठाए हैं. उनका कहना है कि इस तरह की अपील का असर सिर्फ बाजार पर नहीं बल्कि लाखों गरीब कारीगरों और मजदूरों की रोज़ी-रोटी पर पड़ेगा. भारत में सोना सिर्फ गहना नहीं बल्कि सामाजिक परंपरा, प्रतिष्ठा और आर्थिक सुरक्षा का प्रतीक माना जाता है. खासकर शादी-ब्याह के सीजन में सोने की खरीदारी बड़े स्तर पर होती है. लेकिन इस बार बढ़ती कीमतों और आर्थिक दबाव के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील चर्चा में है, जिसमें लोगों से जरूरत के हिसाब से खर्च करने और सोने की खरीद कम करने की बात कही जा रही है. सराफा बाजार से जुड़े व्यापारी पहले ही महंगाई और बाजार में गिरती खरीदारी से परेशान हैं. दिल्ली, मुंबई, जयपुर और सूरत जैसे बड़े ज्वेलरी बाजारों में छोटे कारीगरों का काम पहले की तुलना में कम हुआ है. ऐसे में सरकार की इस अपील ने बाजार में नई चिंता पैदा कर दी है. क्योंकि गोल्ड इंडस्ट्री से लाखों छोटे कारीगर, मजदूर और परिवार जुड़े हुए हैं.