'दिमागी नक्सल' बयान पर गरमाई सियासत: केजरीवाल बोले, "हां, मैं दिमागी नक्सल हूं", संजय सिंह के भी तीखे तेवर - AAP LEADERS KEJRIWAL SANJAY SINGH
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Published : August 17, 2026 at 8:10 PM IST
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लालकिले के प्राचीर से दिए गए भाषण में 'दिमागी नक्सल' शब्द के इस्तेमाल पर देश का राजनीतिक पारा चढ़ गया है. आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल और पार्टी सांसद संजय सिंह ने इस बयान पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए केंद्र सरकार को आड़े हाथों लिया है. आप नेताओं ने सोशल मीडिया के माध्यम से सवाल उठाया है कि क्या सरकार से सवाल पूछना और जनहित के मुद्दों को उठाना 'नक्सलवाद' है? केजरीवाल ने एक्स पर यहां तक लिखा कि, "हां, मैं दिमागी नक्सल हूं." स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले की प्राचीर से अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को आगाह करते हुए कहा था कि हिंसात्मक या हथियारी नक्सलवाद भले ही कमजोर हुआ हो, लेकिन अब 'दिमागी नक्सल' समाज को भ्रमित करने और अराजकता फैलाने के नए रास्ते तलाश रहा है. उन्होंने देशवासियों से ऐसे तत्वों को पहचान कर उन्हें अलग-थलग करने की अपील की थी. प्रधानमंत्री के इस बयान के बाद विपक्षी दलों की ओर से तीखी प्रतिक्रियाओं का दौर शुरू हो गया है.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लालकिले के प्राचीर से दिए गए भाषण में 'दिमागी नक्सल' शब्द के इस्तेमाल पर देश का राजनीतिक पारा चढ़ गया है. आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल और पार्टी सांसद संजय सिंह ने इस बयान पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए केंद्र सरकार को आड़े हाथों लिया है. आप नेताओं ने सोशल मीडिया के माध्यम से सवाल उठाया है कि क्या सरकार से सवाल पूछना और जनहित के मुद्दों को उठाना 'नक्सलवाद' है? केजरीवाल ने एक्स पर यहां तक लिखा कि, "हां, मैं दिमागी नक्सल हूं." स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले की प्राचीर से अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को आगाह करते हुए कहा था कि हिंसात्मक या हथियारी नक्सलवाद भले ही कमजोर हुआ हो, लेकिन अब 'दिमागी नक्सल' समाज को भ्रमित करने और अराजकता फैलाने के नए रास्ते तलाश रहा है. उन्होंने देशवासियों से ऐसे तत्वों को पहचान कर उन्हें अलग-थलग करने की अपील की थी. प्रधानमंत्री के इस बयान के बाद विपक्षी दलों की ओर से तीखी प्रतिक्रियाओं का दौर शुरू हो गया है.