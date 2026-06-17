कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी नीट यूजी पेपर लीक के मुद्दे पर चर्चा के लिए कोटा पहुंचे हैं. राहुल गांधी का शुरू में ट्रेन से कोटा आने का कार्यक्रम तय था, लेकिन अब इसमें बदलाव कर दिया गया है. नए कार्यक्रम के मुताबिक वे चार्टर विमान से कोटा पहुंचेंगे. कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने राहुल गांधी के चार्टर विमान से आने की पुष्टि कर दी थी. इस दौरे को लेकर भाजपा-कांग्रेस एक दूसरे पर सियासत करने का आरोप लगा रही हैं. दोनों ही पार्टियों के नेता पेपर लीक को लेकर एक दूसरे पर हमला भी बोल रहे हैं. नीट यूजी की परीक्षा 21 जून को दोबारा आयोजित हो रही है. इस परीक्षा को री-नीट यूजी नाम दिया गया. देखिए राहुल गांधी और स्टूडेंट्स का संवाद...