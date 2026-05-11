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पीएम मोदी के गोल्ड वाले बयान पर सियासी घमासान, राहुल ने बोला हमला, बीजेपी ने किया पलटवार - POLITICAL UPROAR OVER GOLD

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गोल्ड पर सियासी घमासान (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : May 11, 2026 at 11:07 PM IST

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पीएम मोदी ने हैदराबाद में देशवासियों से एक साल तक सोना नहीं खरीदने की अपील की. पीएम मोदी के इस बयान पर देश भर में सियासी बवाल उठ खड़ा हुआ है. लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए सोशल मीडिया X पर लिखा कि मोदी जी ने कल जनता से त्याग मांगे- सोना मत खरीदो, विदेश मत जाओ, पेट्रोल कम जलाओ, खाद और खाने का तेल कम करो, मेट्रो में चलो, घर से काम करो. ये उपदेश नहीं- ये नाकामी के सबूत हैं.  

12 साल में देश को इस मुकाम पर ला दिया कि जनता को बताना पड़ रहा है- क्या खरीदें है, क्या ना खरीदें, कहां जाएं, कहां ना जाएं. हर बार जिम्मेदारी जनता पर डाल देते हैं ताकि खुद जवाबदेही से बच निकलें. देश चलाना अब Compromised PM के बस की बात नहीं.  

राहुल गांधी का बयान सामने आते ही बीजेपी ने पलटवार किया. केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी को इतिहास की याद दिलाई.  

पश्चिम एशिया में जारी संकट की वजह से वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल की आपूर्ति प्रभावित हुई है. भारत अपनी जरूरत का करीब 80 प्रतिशत तेल का आयात करता है. ऐसे में पीएम ने पेट्रोल और डीजल का भी विवेकपूर्ण इस्तेमाल का सुझाव दिया.  

पीएम मोदी ने हैदराबाद में देशवासियों से एक साल तक सोना नहीं खरीदने की अपील की. पीएम मोदी के इस बयान पर देश भर में सियासी बवाल उठ खड़ा हुआ है. लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए सोशल मीडिया X पर लिखा कि मोदी जी ने कल जनता से त्याग मांगे- सोना मत खरीदो, विदेश मत जाओ, पेट्रोल कम जलाओ, खाद और खाने का तेल कम करो, मेट्रो में चलो, घर से काम करो. ये उपदेश नहीं- ये नाकामी के सबूत हैं.  

12 साल में देश को इस मुकाम पर ला दिया कि जनता को बताना पड़ रहा है- क्या खरीदें है, क्या ना खरीदें, कहां जाएं, कहां ना जाएं. हर बार जिम्मेदारी जनता पर डाल देते हैं ताकि खुद जवाबदेही से बच निकलें. देश चलाना अब Compromised PM के बस की बात नहीं.  

राहुल गांधी का बयान सामने आते ही बीजेपी ने पलटवार किया. केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी को इतिहास की याद दिलाई.  

पश्चिम एशिया में जारी संकट की वजह से वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल की आपूर्ति प्रभावित हुई है. भारत अपनी जरूरत का करीब 80 प्रतिशत तेल का आयात करता है. ऐसे में पीएम ने पेट्रोल और डीजल का भी विवेकपूर्ण इस्तेमाल का सुझाव दिया.  

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