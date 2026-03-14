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LPG पर संसद में सियासी घमासान जारी, CEC ज्ञानेश कुमार को हटाने की तैयारी - POLITICAL TURMOIL OVER LPG

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LPG पर संसद में सियासी घमासान (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : March 14, 2026 at 12:32 PM IST

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संसद के बजट सत्र के दूसरे फेज में भी सियासी घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा है. संसद के अंदर और बाहर भारी हंगामा हो रहा है. शुक्रवार को लोकसभा की बैठक शुरू होते ही देश में एलपीजी सिलेंडर की कमी को लेकर विपक्षी सांसदों ने भारी हंगामा किया. विपक्षी सांसदों ने देश की ऊर्जा सुरक्षा को लेकर चिंताओं पर चर्चा की मांग की. कांग्रेस के प्रोटेस्ट केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू भड़क उठे और उन्हें सुधरने की नसीहत दी.  

उधर, मुख्य चुनाव आयोग ज्ञानेश कुमार पर सियासी घमासान जारी है. लगातार पक्षपात का आरोप झेल रहे ज्ञानेश कुमार को हटाने के लिए विपक्षी गठबंधन इंडिया ब्लॉक उनके खिलाफ महाभियोग लाने की तैयारी कर रहा है. इसके लिए विपक्ष ने शुक्रवार को संसद के दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा में नोटिस दिया. यह पहली बार है जब किसी CEC को हटाने के लिए संसद में ऐसा नोटिस दिया गया है.   

संसद के बजट सत्र के दूसरे फेज में भी सियासी घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा है. संसद के अंदर और बाहर भारी हंगामा हो रहा है. शुक्रवार को लोकसभा की बैठक शुरू होते ही देश में एलपीजी सिलेंडर की कमी को लेकर विपक्षी सांसदों ने भारी हंगामा किया. विपक्षी सांसदों ने देश की ऊर्जा सुरक्षा को लेकर चिंताओं पर चर्चा की मांग की. कांग्रेस के प्रोटेस्ट केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू भड़क उठे और उन्हें सुधरने की नसीहत दी.  

उधर, मुख्य चुनाव आयोग ज्ञानेश कुमार पर सियासी घमासान जारी है. लगातार पक्षपात का आरोप झेल रहे ज्ञानेश कुमार को हटाने के लिए विपक्षी गठबंधन इंडिया ब्लॉक उनके खिलाफ महाभियोग लाने की तैयारी कर रहा है. इसके लिए विपक्ष ने शुक्रवार को संसद के दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा में नोटिस दिया. यह पहली बार है जब किसी CEC को हटाने के लिए संसद में ऐसा नोटिस दिया गया है.   

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