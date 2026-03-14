संसद के बजट सत्र के दूसरे फेज में भी सियासी घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा है. संसद के अंदर और बाहर भारी हंगामा हो रहा है. शुक्रवार को लोकसभा की बैठक शुरू होते ही देश में एलपीजी सिलेंडर की कमी को लेकर विपक्षी सांसदों ने भारी हंगामा किया. विपक्षी सांसदों ने देश की ऊर्जा सुरक्षा को लेकर चिंताओं पर चर्चा की मांग की. कांग्रेस के प्रोटेस्ट केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू भड़क उठे और उन्हें सुधरने की नसीहत दी.

उधर, मुख्य चुनाव आयोग ज्ञानेश कुमार पर सियासी घमासान जारी है. लगातार पक्षपात का आरोप झेल रहे ज्ञानेश कुमार को हटाने के लिए विपक्षी गठबंधन इंडिया ब्लॉक उनके खिलाफ महाभियोग लाने की तैयारी कर रहा है. इसके लिए विपक्ष ने शुक्रवार को संसद के दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा में नोटिस दिया. यह पहली बार है जब किसी CEC को हटाने के लिए संसद में ऐसा नोटिस दिया गया है.