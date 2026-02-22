दिल्ली की AI समिट में यूथ कांग्रेस के शर्टलेस प्रोटेस्ट पर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है. मेरठ में पीएम मोदी ने घटना का जिक्र करते हुए कांग्रेस पर जमकर हमला बोला. पीएम मोदी ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का नाम लिए बगैर उनपर निशाना साधा और शर्टलेस प्रोस्टेस्ट के लिए उन्हें जिम्मेदार ठहराया.

उधर, राहुल गांधी को लेकर पीएम मोदी के आरोपों को कांग्रेस ने खारिज कर दिया है. कांग्रेस नेता प्रियांक खरगे ने कहा कि राहुल गांधी ने ऐसी चीजों को ना तो बढ़ावा दिया है और ना ही देंगे. वहीं, सीनियर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने मोदी सरकार पर तानाशाही का आरोप लगाया.

भले ही कांग्रेस मोदी सरकार पर तानाशाह का आरोप लगा रही है, लेकिन शर्टलेस प्रोटेस्ट पर कांग्रेस के सहयोगी ही उसका साथ नहीं दे रहे हैं.

दिल्ली की AI समिट में प्रोटेस्ट करने वालों पर पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है. दिल्ली की अदालत ने ऐसे प्रोटेस्ट को सार्वजनिक व्यवस्था पर हमला बताया है और कहा कि इससे देश की डिप्लोमैटिक छवि को नुकसान पहुंचता है. कोर्ट ने प्रोटेस्ट के सिलसिले में गिरफ्तार चार लोगों को पांच दिनों ने पुलिस हिरासत में भेज दिया.