पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में मछली को लेकर टीएमसी के द्वारा भाजपा के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान का पीएम ने गुरुवार को जवाब दिया. एक जनसभा में पीएम मोदी ने कहा कि माच-भात (मछली और चावल पसंद करने वाले) बंगालियों को भरोसा दिलाते हुए कहा, "अपने 15 साल के कार्यकाल में टीएमसी आपको रोज की मछली भी नहीं दे पाई है." उन्होंने कहा, "पिछले 11 सालों में भारत का मछली उत्पादन दोगुना हो गया है. हालांकि, बंगाल में तृणमूल सरकार की गलत हरकतों की वजह से मछली उत्पादन में असल में गिरावट आई है." इसके बाद, प्रधानमंत्री ने भरोसा दिया कि अगर भाजपा सत्ता में आती है, तो न सिर्फ मछली उत्पादन बढ़ाने के लिए बल्कि राज्य के मछुआरों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए भी कई कदम उठाए जाएंगे. तृणमूल सुप्रीमो ममता बनर्जी से लेकर पार्टी के हर स्तर के नेताओं तक, तृणमूल के पदाधिकारी मछली और मांस खाने के मुद्दे पर नियमित तौर पर भाजपा पर निशाना साधते हैं.