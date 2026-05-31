अभिषेक बनर्जी के इलाज पर सियासी संग्राम: ममता बनर्जी ने दी सीधी चेतावनी, बीजेपी का टीएमसी पर पलटवार - MAMATA WARNS DOCTORS
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Published : May 31, 2026 at 8:09 PM IST
पश्चिम बंगाल में टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी पर हमले और इसके बाद उनके इलाज को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया है. डॉक्टरों ने शुरुआती जांच में अभिषेक बनर्जी को मामूली चोट होने की बात कही, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री और टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी ने डॉक्टर की रिपोर्ट पर ही सवाल खड़े कर दिए. उन्होंने अस्पताल प्रशासन को सीधी चेतावनी दी. उन्होंने कहा कि अगर कोई मेडिकल समस्या खड़ी होती है तो नर्सिंग होम प्रशासन और डॉक्टर इसके लिए जिम्मेदार होंगे, जो उसकी इलाज कर रहे हैं. ममता बनर्जी ने बीजेपी नेताओं और प्रदेश की बीजेपी सरकार पर डॉक्टरों पर दबाव डालने का आरोप लगाया. ममता बनर्जी ने दावा किया कि अभिषेक ने हेलमेट नहीं पहना होता तो उसकी जान भी जा सकती थी, हालांकि बीजेपी नेताओं ने ममता बनर्जी के आरोपों को खारिज कर दिया.
पश्चिम बंगाल में टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी पर हमले और इसके बाद उनके इलाज को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया है. डॉक्टरों ने शुरुआती जांच में अभिषेक बनर्जी को मामूली चोट होने की बात कही, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री और टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी ने डॉक्टर की रिपोर्ट पर ही सवाल खड़े कर दिए. उन्होंने अस्पताल प्रशासन को सीधी चेतावनी दी. उन्होंने कहा कि अगर कोई मेडिकल समस्या खड़ी होती है तो नर्सिंग होम प्रशासन और डॉक्टर इसके लिए जिम्मेदार होंगे, जो उसकी इलाज कर रहे हैं. ममता बनर्जी ने बीजेपी नेताओं और प्रदेश की बीजेपी सरकार पर डॉक्टरों पर दबाव डालने का आरोप लगाया. ममता बनर्जी ने दावा किया कि अभिषेक ने हेलमेट नहीं पहना होता तो उसकी जान भी जा सकती थी, हालांकि बीजेपी नेताओं ने ममता बनर्जी के आरोपों को खारिज कर दिया.