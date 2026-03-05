ETV Bharat / Videos

यूपी में पुलिस वालों की कपड़ा फाड़ होली; आगरा, मेरठ और लखनऊ में नागिन डांस का जलवा, देखिए VIDEO - KAPDA PHAAD HOLI

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
उत्तर प्रदेश पुलिस की कपड़ा फाड़ होली (ETV Bharat)

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : March 5, 2026 at 3:51 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

आगरा/मेरठ/लखनऊ: उत्तर प्रदेश के अलग-अलग जिलों से पुलिसकर्मियों द्वारा डीजे की धुन पर जमकर कपड़ा फाड़ होली और कीचड़ होली खेलने का वीडियो सामने आया है. आगरा में गुरुवार को पुलिसकर्मियों ने पुलिस लाइन में होली मनाई. इस दौरान म्यूजिक के बीच में कपड़ा फाड़ होली खेली गई, जिसमें पुलिसकर्मी एक दूसरे के कपड़े फाड़ते दिखे. इस दौरान पुलिस एडिशनल कमिश्नर राम बदन सिंह भी पुलिसकर्मी के साथ होली खेलने नजर आए. वहीं मेरठ पुलिस लाइन में भी जमकर कपड़ा फाड और कीचड़ होली खेली गई है. इस दौरान पुलिसकर्मियों ने जमकर नागिन डांस किया और डीजे पर थिरकते नजर आए. इसके साथ ही लखनऊ पुलिस ने भी परंपरागत तरीके से होली के दूसरे दिन जमकर होली खेली. इस दौरान पुलिस लाइन में फिल्मी गानों पर पुलिस अधिकारियों व कर्मचारियों ने जमकर ठुमके लगाए. जहां पुलिस विभाग के आला अधिकारियों को पुलिस कर्मचारियों ने जम के रंग लगाया. कार्यक्रम में लखनऊ पुलिस कमिश्नर अमरेंद्र सिंह सिंगर, जॉइंट पुलिस कमिश्नर बबलू कुमार भी शामिल हुए. जहां पर उन्होंने अन्य पुलिस अधिकारियों व कर्मचारियों के साथ होली खेली.

 

आगरा/मेरठ/लखनऊ: उत्तर प्रदेश के अलग-अलग जिलों से पुलिसकर्मियों द्वारा डीजे की धुन पर जमकर कपड़ा फाड़ होली और कीचड़ होली खेलने का वीडियो सामने आया है. आगरा में गुरुवार को पुलिसकर्मियों ने पुलिस लाइन में होली मनाई. इस दौरान म्यूजिक के बीच में कपड़ा फाड़ होली खेली गई, जिसमें पुलिसकर्मी एक दूसरे के कपड़े फाड़ते दिखे. इस दौरान पुलिस एडिशनल कमिश्नर राम बदन सिंह भी पुलिसकर्मी के साथ होली खेलने नजर आए. वहीं मेरठ पुलिस लाइन में भी जमकर कपड़ा फाड और कीचड़ होली खेली गई है. इस दौरान पुलिसकर्मियों ने जमकर नागिन डांस किया और डीजे पर थिरकते नजर आए. इसके साथ ही लखनऊ पुलिस ने भी परंपरागत तरीके से होली के दूसरे दिन जमकर होली खेली. इस दौरान पुलिस लाइन में फिल्मी गानों पर पुलिस अधिकारियों व कर्मचारियों ने जमकर ठुमके लगाए. जहां पुलिस विभाग के आला अधिकारियों को पुलिस कर्मचारियों ने जम के रंग लगाया. कार्यक्रम में लखनऊ पुलिस कमिश्नर अमरेंद्र सिंह सिंगर, जॉइंट पुलिस कमिश्नर बबलू कुमार भी शामिल हुए. जहां पर उन्होंने अन्य पुलिस अधिकारियों व कर्मचारियों के साथ होली खेली.

 

For All Latest Updates

TAGGED:

कपड़ा फाड़ होली
HOLI 2026
AGRA NEWS
MEERUT HOLI
KAPDA PHAAD HOLI

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Uttar Pradesh Team

...view details

संबंधित ख़बरें

काशी के नमो घाट पर होलियारों का जमघट.

VIDEO; काशी के नमो घाट पर कवियों ने शंकराचार्य और ट्रंप पर चलाए व्यंग्य बाण

March 4, 2026 at 11:12 AM IST
गंगा किनारे लोक कलाकारों ने सुरों से बांधा समां

Watch: काशी की 'सुरमई होली; गंगा किनारे लोक कलाकारों ने सुरों से बांधा समां

March 1, 2026 at 6:45 PM IST
बजट पर काशी की महिलाओं की प्रतिक्रियाएं.

UP Budget-2026; बजट से काशी की महिलाएं निराश, बोली- महंगाई पर सरकार नहीं दे रही ध्यान

February 11, 2026 at 6:38 PM IST
Photo Credit; ETV Bharat

यूपी के किले की अनसुनी कहानियां…जल्द

February 1, 2026 at 2:49 PM IST

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.