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दिल्ली में त्योहारों से पहले गश्त के लिए सड़कों पर उतरे पुलिस अधिकारी, महिला सुरक्षा पर अधिक फोकस

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एडिशनल डीसीपी ने इलाकों में की गश्त (ETV Bharat)

By ETV Bharat Delhi Team

Published : November 2, 2026 at 9:00 PM IST

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नई दिल्ली: दिल्ली में आगामी त्योहारों के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था चाक-चौबंद की जा रही है. दीपावली और छठ पर्व के मद्देनजर बाजारों में बढ़ती भीड़ को देखते हुए दिल्ली पुलिस पूरी तरह अलर्ट मोड पर है. इसी क्रम में सोमवार को शाहदरा जिले की एडिशनल डीसीपी गीतांजलि खंडेलवाल ने विवेक विहार और आनंद विहार थाना क्षेत्र में पहुंचीं, जहां उन्होंने पुलिस टीम के साथ पैदल गश्त कर बाजारों की सुरक्षा व्यवस्था का निरीक्षण किया. गश्त के दौरान पुलिस अधिकारियों ने बाजार में मौजूद महिलाओं और कॉलेज की छात्राओं से बातचीत की. पुलिस अधिकारियों ने महिलाओं और छात्राओं को भरोसा दिलाया कि बातचीत के दौरान जो भी समस्याएं सामने आई हैं, उनका जल्द समाधान किया जाएगा.

नई दिल्ली: दिल्ली में आगामी त्योहारों के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था चाक-चौबंद की जा रही है. दीपावली और छठ पर्व के मद्देनजर बाजारों में बढ़ती भीड़ को देखते हुए दिल्ली पुलिस पूरी तरह अलर्ट मोड पर है. इसी क्रम में सोमवार को शाहदरा जिले की एडिशनल डीसीपी गीतांजलि खंडेलवाल ने विवेक विहार और आनंद विहार थाना क्षेत्र में पहुंचीं, जहां उन्होंने पुलिस टीम के साथ पैदल गश्त कर बाजारों की सुरक्षा व्यवस्था का निरीक्षण किया. गश्त के दौरान पुलिस अधिकारियों ने बाजार में मौजूद महिलाओं और कॉलेज की छात्राओं से बातचीत की. पुलिस अधिकारियों ने महिलाओं और छात्राओं को भरोसा दिलाया कि बातचीत के दौरान जो भी समस्याएं सामने आई हैं, उनका जल्द समाधान किया जाएगा.

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दिल्ली पुलिस ने इलाकों में की गश्त
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