बंगाल के सीएम सुवेंदु अधिकारी के खिलाफ की अपमानजनक टिप्पणी का मामला, पुलिस इंस्पेक्टर सस्पेंड

पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी और राज्य सरकार के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने के लिए कोलकाता पुलिस के एक इंस्पेक्टर को सस्पेंड कर दिया गया. पुलिस इंस्पेक्टर अखलाक अहमद पर सोशल मीडिया पर कथित तौर पर सीएम और राज्य सरकार के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने का आरोप है. ये टिप्पणी एक प्राइवेट व्हाट्सऐप ग्रुप में की गई, जिसके बाद लालबाजार स्थित कोलकाता पुलिस हेडक्वार्टर ने इंस्पेक्टर के खिलाफ सस्पेंशन की कार्रवाई की.

कोलकाता पुलिस के अधिकारियों के एक प्राइवेट व्हाट्सऐप ग्रुप में उस अधिकारी ने कथित तौर पर मुख्यमंत्री को टारगेट करते हुए बहुत ही आपत्तिजनक और अभद्र बातें पोस्ट की. हालांकि यह ग्रुप प्राइवेट था, लेकिन मामला वहीं तक सीमित नहीं रहा. ग्रुप के एक सदस्य ने विवादित बातों के स्क्रीनशॉट और डिटेल्स राज्य सचिवालय के अधिकारियों को बताए. जैसे ही मामला सरकार के सबसे ऊंचे लेवल तक पहुंचा, लालबाजार में हलचल मच गई. कोलकाता के पुलिस कमिश्नर ने इसे गंभीरता से लिया और अधिकारी के सस्पेंशन का आदेश जारी कर दिया. डायरेक्टिव ने उन्हें तुरंत ऑफिसर-इन-चार्ज के तौर पर उनकी ड्यूटी से मुक्त कर दिया और सर्विस से उनके सस्पेंशन को कन्फर्म कर दिया.

ये पहली बार नहीं है जब कोलकाता पुलिस के किसी कर्मचारी को सरकार के खिलाफ टिप्पणी करने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई का सामना करना पड़ा हो. इससे पहले पुलिस कमिश्नर ने ऐसे ही आरोपों के बाद कम से कम दो अन्य पुलिस अधिकारियों को हटा दिया था.

टॉप एडमिनिस्ट्रेटिव सूत्रों के मुताबिक किसी सीनियर अधिकारी के बारे में गलत बातें करना- खासकर जब वह किसी सरकारी पद पर हो या ऑफिशियल यूनिफॉर्म पहने हो- सर्विस नियमों का गंभीर उल्लंघन है. सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों के प्रोफेशनल और पर्सनल व्यवहार को लेकर साफ सीमाएं होती हैं. इन सीमाओं को पार करना अनुशासनहीनता के बराबर है.