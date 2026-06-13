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सुबह 3 बजे अभिषेक बनर्जी के घर पहुंची पुलिस... TMC के बड़े नेताओं पर एक्शन से बंगाल में सियासी तूफान - RAID AT ABHISHEK BANERJEE HOUSE

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TMC के 2 बड़े नेताओं पर एक्शन (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : June 13, 2026 at 2:58 PM IST

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पश्चिम बंगाल की राजनीति में उस वक्त हड़कंप मच गया जब सुबह 3 बजे पुलिस और केंद्रीय बलों की टीम सीधे टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी के घर पहुंच गई. आरोप है कि पुलिस ने ताला तोड़कर घर में प्रवेश किया और घंटों तक तलाशी चलती रही. उधर दूसरी तरफ टीएमसी विधायक मदन मित्रा के कई ठिकानों पर ईडी की रेड हुई. पश्चिम बंगाल में चुनावी हार के बाद टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं. शनिवार तड़के पुलिस और केंद्रीय बलों की एक बड़ी टीम कोलकाता स्थित उनके कालीघाट आवास पर पहुंची. सूत्रों के मुताबिक सुबह करीब 3 बजे शुरू हुई ये कार्रवाई चार घंटे से ज्यादा समय तक चली.

ईडी का दावा है कि नगरपालिका भर्ती घोटाले में अयोग्य उम्मीदवारों की नियुक्ति के बदले रिश्वत ली गई थी...जांच एजेंसी का आरोप है कि इस मामले में नकदी और सोने के रूप में लेन-देन हुआ.

पश्चिम बंगाल की राजनीति में उस वक्त हड़कंप मच गया जब सुबह 3 बजे पुलिस और केंद्रीय बलों की टीम सीधे टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी के घर पहुंच गई. आरोप है कि पुलिस ने ताला तोड़कर घर में प्रवेश किया और घंटों तक तलाशी चलती रही. उधर दूसरी तरफ टीएमसी विधायक मदन मित्रा के कई ठिकानों पर ईडी की रेड हुई. पश्चिम बंगाल में चुनावी हार के बाद टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं. शनिवार तड़के पुलिस और केंद्रीय बलों की एक बड़ी टीम कोलकाता स्थित उनके कालीघाट आवास पर पहुंची. सूत्रों के मुताबिक सुबह करीब 3 बजे शुरू हुई ये कार्रवाई चार घंटे से ज्यादा समय तक चली.

ईडी का दावा है कि नगरपालिका भर्ती घोटाले में अयोग्य उम्मीदवारों की नियुक्ति के बदले रिश्वत ली गई थी...जांच एजेंसी का आरोप है कि इस मामले में नकदी और सोने के रूप में लेन-देन हुआ.

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