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पोलैंड के उप विदेश मंत्री का दावा— पीएम मोदी ने 2022 में यूक्रेन पर रूस का संभावित परमाणु हमला टलवाने में निभाई अहम भूमिका - VLADIMIR PUTIN

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PM MODI RUSSIA UKRAINE NUCLEAR STRIKE (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : July 16, 2026 at 10:29 AM IST

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पोलैंड के उप विदेश मंत्री व्लादिस्लाव टेओफिल बार्टोशेवस्की ने दावा किया है कि वर्ष 2022 के अंत में रूस यूक्रेन पर संभावित परमाणु हमला करने की तैयारी में था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बातचीत कर परमाणु हथियारों के इस्तेमाल को रोकने में अहम भूमिका निभाई. उन्होंने कहा कि भारत और रूस के ऐतिहासिक संबंधों के कारण पुतिन, पीएम मोदी की बातों को गंभीरता से सुनते हैं. बार्टोशेवस्की ने पश्चिम एशिया संकट पर भारत के संतुलित रुख की भी सराहना की और कहा कि होर्मुज जलडमरूमध्य खुला रहना वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा के लिए बेहद जरूरी है. यह बयान भारत की कूटनीतिक भूमिका को लेकर नई चर्चा का विषय बन गया है.

पोलैंड के उप विदेश मंत्री व्लादिस्लाव टेओफिल बार्टोशेवस्की ने दावा किया है कि वर्ष 2022 के अंत में रूस यूक्रेन पर संभावित परमाणु हमला करने की तैयारी में था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बातचीत कर परमाणु हथियारों के इस्तेमाल को रोकने में अहम भूमिका निभाई. उन्होंने कहा कि भारत और रूस के ऐतिहासिक संबंधों के कारण पुतिन, पीएम मोदी की बातों को गंभीरता से सुनते हैं. बार्टोशेवस्की ने पश्चिम एशिया संकट पर भारत के संतुलित रुख की भी सराहना की और कहा कि होर्मुज जलडमरूमध्य खुला रहना वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा के लिए बेहद जरूरी है. यह बयान भारत की कूटनीतिक भूमिका को लेकर नई चर्चा का विषय बन गया है.

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