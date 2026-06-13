PoK में बेकाबू हुआ आंदोलन… 46 प्रदर्शनकारियों की मौत, 1100 से ज्यादा गिरफ्तार - POK PROTESTS
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Published : June 13, 2026 at 7:51 PM IST
पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में आरक्षित सीटों को लेकर जारी विरोध प्रदर्शन हिंसक रूप ले चुका है. पिछले चार दिनों में आंदोलन के दौरान 46 प्रदर्शनकारियों की मौत और 1100 से अधिक लोगों की गिरफ्तारी की खबर है. विवाद विधानसभा की 12 आरक्षित सीटों को लेकर है, जो जम्मू-कश्मीर से पाकिस्तान के अन्य हिस्सों में जाकर बसे शरणार्थियों के लिए निर्धारित हैं. JAAC इन सीटों को खत्म करने की मांग कर रही है. 7 जून को PoK सुप्रीम कोर्ट द्वारा मांग खारिज किए जाने के बाद आंदोलन और तेज हो गया. मुजफ्फराबाद और मीरपुर में बाजार, स्कूल और दफ्तर बंद हैं, इंटरनेट सेवाएं बाधित हैं और अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती कर दी गई है.
पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में आरक्षित सीटों को लेकर जारी विरोध प्रदर्शन हिंसक रूप ले चुका है. पिछले चार दिनों में आंदोलन के दौरान 46 प्रदर्शनकारियों की मौत और 1100 से अधिक लोगों की गिरफ्तारी की खबर है. विवाद विधानसभा की 12 आरक्षित सीटों को लेकर है, जो जम्मू-कश्मीर से पाकिस्तान के अन्य हिस्सों में जाकर बसे शरणार्थियों के लिए निर्धारित हैं. JAAC इन सीटों को खत्म करने की मांग कर रही है. 7 जून को PoK सुप्रीम कोर्ट द्वारा मांग खारिज किए जाने के बाद आंदोलन और तेज हो गया. मुजफ्फराबाद और मीरपुर में बाजार, स्कूल और दफ्तर बंद हैं, इंटरनेट सेवाएं बाधित हैं और अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती कर दी गई है.