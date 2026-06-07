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'PM चाहते हैं कि युवा रील्स बनाते रहें और पकौड़े तलते रहें': CBSE OSM विवाद पर राहुल गांधी ने PM मोदी पर साधा निशाना - RAHUL GANDHI ON PM MODI

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PM चाहते हैं कि युवा रील्स बनाते रहें और पकौड़े तलते रहें- राहुल गांधी (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : June 7, 2026 at 10:19 PM IST

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कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने रविवार को व्हिसलब्लोअर छात्र सार्थक सिद्धांत और उनके साथी निसर्ग अधिकारी की तारीफ़ की. उन्होंने CBSE और COEMPT के बीच "मिलीभगत" का पर्दाफ़ाश करने के लिए उनकी सराहना की और कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि युवा सिर्फ़ "रील्स बनाते रहें और पकौड़े तलते रहें", लेकिन इन दो युवाओं ने सवाल पूछे और उनके जवाब भी ढूंढे. गांधी ने X पर पिछले हफ़्ते सार्थक सिद्धांत के साथ हुई अपनी मुलाक़ात का एक वीडियो शेयर किया। सार्थक 18 साल का छात्र है और CBSE के ऑनस्क्रीन मार्किंग सिस्टम (OSM) से प्रभावित हुआ है. उसने 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाओं के लिए OSM प्रक्रिया के वास्ते वेंडर चुनने की टेंडर प्रक्रिया में कथित गड़बड़ियों की ओर इशारा किया था. वीडियो के साथ हिंदी में किए गए अपने पोस्ट में गांधी ने कहा, "सार्थक 18 साल का है, फिर भी सोच, हिम्मत और सिद्धांतों के मामले में उसका कोई सानी नहीं है। उसने और उसके साथी निसर्ग ने वह कर दिखाया जो देश के बड़े मीडिया हाउस और खोजी पत्रकार नहीं कर पाए: उन्होंने देश के सामने CBSE और COEMPT की मिलीभगत का पर्दाफ़ाश किया." "यही भारत की असली युवा शक्ति है - जिज्ञासु, जागरूक और जानकार" उन्होंने कहा, "और याद रखिए, देश का भविष्य गलत रास्ते पर नहीं जाएगा. " जहाँ एक तरफ़ सरकार ने 'ऑन-स्क्रीन मार्किंग सिस्टम' (OSM) विवाद के बाद CBSE के दो बड़े अधिकारियों को हटा दिया है, वहीं विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने इसे सिर्फ़ दिखावा और मामले को दबाने की कोशिश बताया है. राहुल गांधी ने मांग की है कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को बर्खास्त किया जाए और तुरंत एक स्वतंत्र न्यायिक जांच के आदेश दिए जाएं.

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने रविवार को व्हिसलब्लोअर छात्र सार्थक सिद्धांत और उनके साथी निसर्ग अधिकारी की तारीफ़ की. उन्होंने CBSE और COEMPT के बीच "मिलीभगत" का पर्दाफ़ाश करने के लिए उनकी सराहना की और कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि युवा सिर्फ़ "रील्स बनाते रहें और पकौड़े तलते रहें", लेकिन इन दो युवाओं ने सवाल पूछे और उनके जवाब भी ढूंढे. गांधी ने X पर पिछले हफ़्ते सार्थक सिद्धांत के साथ हुई अपनी मुलाक़ात का एक वीडियो शेयर किया। सार्थक 18 साल का छात्र है और CBSE के ऑनस्क्रीन मार्किंग सिस्टम (OSM) से प्रभावित हुआ है. उसने 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाओं के लिए OSM प्रक्रिया के वास्ते वेंडर चुनने की टेंडर प्रक्रिया में कथित गड़बड़ियों की ओर इशारा किया था. वीडियो के साथ हिंदी में किए गए अपने पोस्ट में गांधी ने कहा, "सार्थक 18 साल का है, फिर भी सोच, हिम्मत और सिद्धांतों के मामले में उसका कोई सानी नहीं है। उसने और उसके साथी निसर्ग ने वह कर दिखाया जो देश के बड़े मीडिया हाउस और खोजी पत्रकार नहीं कर पाए: उन्होंने देश के सामने CBSE और COEMPT की मिलीभगत का पर्दाफ़ाश किया." "यही भारत की असली युवा शक्ति है - जिज्ञासु, जागरूक और जानकार" उन्होंने कहा, "और याद रखिए, देश का भविष्य गलत रास्ते पर नहीं जाएगा. " जहाँ एक तरफ़ सरकार ने 'ऑन-स्क्रीन मार्किंग सिस्टम' (OSM) विवाद के बाद CBSE के दो बड़े अधिकारियों को हटा दिया है, वहीं विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने इसे सिर्फ़ दिखावा और मामले को दबाने की कोशिश बताया है. राहुल गांधी ने मांग की है कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को बर्खास्त किया जाए और तुरंत एक स्वतंत्र न्यायिक जांच के आदेश दिए जाएं.

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