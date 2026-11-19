पीएम मोदी ने जॉब क्रिएशन में कमी और कम सैलरी को लेकर कमी को लेकर उद्योगपतियों पर निशाना साधा. नई दिल्ली में FICCI की सलाना आम बैठक सम्मेलन में पीएम ने कहा कि सरकार ने 12 लाख तक की इनकम को टैक्स फ्री कर दिया, कॉर्पोरेट टैक्स कम कर दिया, फिर भी ना नौकरी बढ़ी, ना ही कर्मचारियों की सैलरी. उन्होंने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का नाम लिए बगैर उनपर भी निशाना साधा. उन्होंने कहा कि देश की तरक्की में सबका योगदान है, सबको चोर कहने से देश आगे नहीं बढे़गा. पीएम ने कहा कि आज़ादी, वो एक नारा नहीं था, बल्कि एक कमिटमेंट था, उसकी तरह विकसित भारत भी नारा नहीं, बल्कि एक कमिटमेंट है और 140 करोड़ देशवासियों को इस कमिटमेंट को जीना होगा. अगर हम जिएंगे, तो हम जीतेंगे.