ग्रेटर नोएडा: सड़क दुर्घटनाओं में घायलों को समय पर इलाज उपलब्ध कराने के लिए शुरू की गई पीएम राहत योजना जरूरतमंदों के लिए मददगार साबित हो रही है. गौतमबुद्ध नगर में अब तक 310 सड़क दुर्घटना पीड़ितों को योजना के तहत निःशुल्क उपचार मिल चुका है. जिले के 43 अस्पतालों को इस योजना के लिए चिन्हित किया गया है. इसके तहत दुर्घटना की तारीख से अधिकतम सात दिनों तक 1.5 लाख रुपये तक का कैशलेस इलाज उपलब्ध कराया जाता है. जिम्स अस्पताल में सबसे अधिक 204 घायलों का उपचार हुआ है, जबकि शारदा अस्पताल में 75 मरीजों को राहत मिली है. एआरटीओ प्रशासन नंद कुमार ने लोगों से अपील की है कि सड़क हादसे में घायल व्यक्ति की मदद करने से न हिचकें और तत्काल 112 नंबर पर सूचना दें, क्योंकि गोल्डन आवर में मिला इलाज किसी की जान बचा सकता है.