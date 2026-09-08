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वडोदरा में PM मोदी का 'Gen-Z' अवतार, छात्रों को मुफ्त कोचिंग का ऐलान; मालगाड़ी को भी दिखाई हरी झंडी

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PM MODI ANNOUNCES FREE ONLINE COACHING FOR STUDENTS (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 8, 2026 at 8:33 PM IST

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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के वडोदरा में 6 हजार युवाओं यानी 'Gen-Z' के साथ एक खास संवाद किया। इस कार्यक्रम में पीएम मोदी एकदम अलग अंदाज में नजर आए. उनके स्वागत में खासतौर पर बनाए गए 'Y' आकार के रैंप पर चलते समय क्वीन का मशहूर गाना ‘वी विल रॉक यू’ और 'आरी आरी' बजाया गया.

छात्रों को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने बड़ा ऐलान किया कि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए सरकार जल्द ही मुफ्त ऑनलाइन कोचिंग की सुविधा शुरू करेगी. उन्होंने वडोदरा को 'गतिशक्ति यूनिवर्सिटी' का शहर बताते हुए 'चिप्स से लेकर शिप्स' तक के नए विनिर्माण भविष्य पर भी जोर दिया. इसके अलावा, प्रधानमंत्री ने पश्चिमी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर (WDFC) पर दो स्टैक वाली मालगाड़ी को हरी झंडी दिखाकर विकास को नई रफ्तार दी.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के वडोदरा में 6 हजार युवाओं यानी 'Gen-Z' के साथ एक खास संवाद किया। इस कार्यक्रम में पीएम मोदी एकदम अलग अंदाज में नजर आए. उनके स्वागत में खासतौर पर बनाए गए 'Y' आकार के रैंप पर चलते समय क्वीन का मशहूर गाना ‘वी विल रॉक यू’ और 'आरी आरी' बजाया गया.

छात्रों को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने बड़ा ऐलान किया कि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए सरकार जल्द ही मुफ्त ऑनलाइन कोचिंग की सुविधा शुरू करेगी. उन्होंने वडोदरा को 'गतिशक्ति यूनिवर्सिटी' का शहर बताते हुए 'चिप्स से लेकर शिप्स' तक के नए विनिर्माण भविष्य पर भी जोर दिया. इसके अलावा, प्रधानमंत्री ने पश्चिमी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर (WDFC) पर दो स्टैक वाली मालगाड़ी को हरी झंडी दिखाकर विकास को नई रफ्तार दी.

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