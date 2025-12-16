अपने विदेश दौरे पर जॉर्डन पहुंचे पीएम मोदी का राजधानी अम्मान में जोरदार स्वागत हुआ. क्राउन प्रिंस अल हुसैन बिन अब्दुल्ला-II पीएम मोदी को खुद ड्राइव करके जॉर्डन म्यूजियम ले गए. क्राउन प्रिंस ने उन्हें म्यूजियम में इतिहास और संस्कृति के अलग-अलग पहलुओं को दिखाया.

दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों की 75वीं वर्षगांठ पर पीएम मोदी का जॉर्डन दौरा हुआ. इस दौरे में दोनों देशों ने अगले पांच सालों में अपने द्विपक्षीय व्यापार को दो गुना कर पांच अरब अमेरिकी डॉलर करने का लक्ष्य रखा. इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि भारत आज जॉर्डन का तीसरा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है. अम्मान में पीएम मोदी ने भारत के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को जॉर्डन के सिस्टम से जोड़ने पर चर्चा की.

पीएम मोदी अपने दो दिवसीय दौरे पर सोमवार को अम्मान पहुंचे, जहां हुसैनिया पैलेस में राजा अब्दुल्ला द्वितीय से उनका गर्मजोशी से स्वागत किया. दोनों के बीच द्विपक्षीय संबंधों, क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर बात की. दोनों देशों ने व्यापार, उर्वरक, डिजिटल प्रौद्योगिकी, इंफ्रास्ट्रक्चर और जन-संबंधों जैसे क्षेत्रों में अपना सहयोग जारी रखने की बात की. इंडिया-जॉर्डन बिजनेस फोरम में पीएम मोदी ने जॉर्डन की कंपनियों को भारत में निवेश करने के लिए आमंत्रित किया. पीएम ने वहां भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात की. दो दिनों का जॉर्डन दौरा पूरा करने के बाद पीएम मोदी इथियोपिया के लिए रवाना हो गए.