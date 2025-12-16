ETV Bharat / Videos

विदेश दौरे पर पीएम मोदी: जॉर्डन-भारत के बीच द्विपक्षीय व्यापार को 5 अरब डॉलर करने का लक्ष्य - PM MODI WELCOMED IN JORDAN

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail

By ETV Bharat Hindi Team

Published : December 16, 2025 at 8:43 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

अपने विदेश दौरे पर जॉर्डन पहुंचे पीएम मोदी का राजधानी अम्मान में जोरदार स्वागत हुआ. क्राउन प्रिंस अल हुसैन बिन अब्दुल्ला-II पीएम मोदी को खुद ड्राइव करके जॉर्डन म्यूजियम ले गए. क्राउन प्रिंस ने उन्हें म्यूजियम में इतिहास और संस्कृति के अलग-अलग पहलुओं को दिखाया.  

दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों की 75वीं वर्षगांठ पर पीएम मोदी का जॉर्डन दौरा हुआ. इस दौरे में दोनों देशों ने अगले पांच सालों में अपने द्विपक्षीय व्यापार को दो गुना कर पांच अरब अमेरिकी डॉलर करने का लक्ष्य रखा. इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि भारत आज जॉर्डन का तीसरा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है. अम्मान में पीएम मोदी ने भारत के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को जॉर्डन के सिस्टम से जोड़ने पर चर्चा की.  

पीएम मोदी अपने दो दिवसीय दौरे पर सोमवार को अम्मान पहुंचे, जहां हुसैनिया पैलेस में राजा अब्दुल्ला द्वितीय से उनका गर्मजोशी से स्वागत किया. दोनों के बीच द्विपक्षीय संबंधों, क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर बात की. दोनों देशों ने व्यापार, उर्वरक, डिजिटल प्रौद्योगिकी, इंफ्रास्ट्रक्चर और जन-संबंधों जैसे क्षेत्रों में अपना सहयोग जारी रखने की बात की. इंडिया-जॉर्डन बिजनेस फोरम में पीएम मोदी ने जॉर्डन की कंपनियों को भारत में निवेश करने के लिए आमंत्रित किया. पीएम ने वहां भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात की. दो दिनों का जॉर्डन दौरा पूरा करने के बाद पीएम मोदी इथियोपिया के लिए रवाना हो गए.  

अपने विदेश दौरे पर जॉर्डन पहुंचे पीएम मोदी का राजधानी अम्मान में जोरदार स्वागत हुआ. क्राउन प्रिंस अल हुसैन बिन अब्दुल्ला-II पीएम मोदी को खुद ड्राइव करके जॉर्डन म्यूजियम ले गए. क्राउन प्रिंस ने उन्हें म्यूजियम में इतिहास और संस्कृति के अलग-अलग पहलुओं को दिखाया.  

दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों की 75वीं वर्षगांठ पर पीएम मोदी का जॉर्डन दौरा हुआ. इस दौरे में दोनों देशों ने अगले पांच सालों में अपने द्विपक्षीय व्यापार को दो गुना कर पांच अरब अमेरिकी डॉलर करने का लक्ष्य रखा. इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि भारत आज जॉर्डन का तीसरा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है. अम्मान में पीएम मोदी ने भारत के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को जॉर्डन के सिस्टम से जोड़ने पर चर्चा की.  

पीएम मोदी अपने दो दिवसीय दौरे पर सोमवार को अम्मान पहुंचे, जहां हुसैनिया पैलेस में राजा अब्दुल्ला द्वितीय से उनका गर्मजोशी से स्वागत किया. दोनों के बीच द्विपक्षीय संबंधों, क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर बात की. दोनों देशों ने व्यापार, उर्वरक, डिजिटल प्रौद्योगिकी, इंफ्रास्ट्रक्चर और जन-संबंधों जैसे क्षेत्रों में अपना सहयोग जारी रखने की बात की. इंडिया-जॉर्डन बिजनेस फोरम में पीएम मोदी ने जॉर्डन की कंपनियों को भारत में निवेश करने के लिए आमंत्रित किया. पीएम ने वहां भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात की. दो दिनों का जॉर्डन दौरा पूरा करने के बाद पीएम मोदी इथियोपिया के लिए रवाना हो गए.  

For All Latest Updates

TAGGED:

विदेश दौरे पर पीएम मोदी
PM MODI WELCOMED IN JORDAN
भारत और जॉर्डन के बीच व्यापार
अल हुसैन बिन अब्दुल्ला II
PM MODI WELCOMED IN JORDAN

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Hindi Team

...view details

संबंधित ख़बरें

solar powered vehicles

आंध्र प्रदेश के एमटेक छात्र ने बनाई सोलर एनर्जी से चलने वाली गाड़ियां

December 16, 2025 at 8:32 PM IST
Luthra brothers deported from Thailand

गोवा नाइट क्लब आग: थाईलैंड से दिल्ली लाए गए आरोपी लूथरा ब्रदर्स, पटियाला हाउस कोर्ट में किया गया पेश, गोवा पुलिस को मिली 2 दिन की ट्रांजिट रिमांड

December 16, 2025 at 8:11 PM IST
VB G RAM G BILL INTRODUCED IN LOK SABHA

लोकसभा में विकसित भारत जी राम जी बिल पेश, महात्मा गांधी का नाम हटाने पर विपक्ष ने किया हंगामा

December 16, 2025 at 3:40 PM IST
दिल्ली से मुंबई तक मेसी का जलवा

दिल्ली से मुंबई तक मेसी का जलवा, अरुण जेटली स्टेडियम में बच्चों के साथ खेला फुटबॉल

December 15, 2025 at 10:54 PM IST

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.