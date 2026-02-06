ETV Bharat / Videos

Pariksha Pe Charcha 2026: परीक्षा पे चर्चा कर रहे पीएम नरेंद्र मोदी LIVE - PARIKSHA PE CHARCHA 2026 LIVE

परीक्षा पे चर्चा कर रहे पीएम नरेंद्र मोदी (ETV Bharat)

By ETV Bharat Delhi Team

Published : February 6, 2026 at 10:58 AM IST

परीक्षा की तैयारियों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छात्रों को खास टिप्स दे रहे हैं. परीक्षा पे चर्चा का आज नौवें संस्करण प्रसारित हो रहा है. जिसमें पीएम मोदी बच्चों को टेंशन-फ्री एग्जाम की तैयारी को लेकर बात कर रहे हैं. परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम का 9वां संस्करण 22 जनवरी को दिल्ली में आयोजित किया गया. इस कार्यक्रम में पूरे देश से 37 छात्र-छात्राओं का चयन किया गया था, जिन्हें प्रधानमंत्री से सीधे संवाद करने का अवसर मिला. पीएम मोदी ने स्टूडेंट्स से कहा कि अपना खुद का स्टडी पैटर्न फॉलो करें और उस पर पूरा भरोसा रखें. दूसरों की सलाह सुनें, सुधार करें. उन्होंने आगे कहा कि आपके माता-पिता, या टीचर, या साथी कुछ भी कहें, अपने पैटर्न पर भरोसा रखें और उसे फॉलो करें, जो भी सुझाव आपको मिलें उनका ध्यान रखें. पीएम मोदी ने कहा कि हमारा लक्ष्य हमेशा पहुंच में होना चाहिए, लेकिन आसानी से हासिल न होने वाला. हमेशा अपने टीचर से एक कदम आगे रहें. 'मन को जोड़ो, फिर मन को जोड़ो, और फिर पढ़ाई के विषय रखो'. इसके साथ-साथ स्टूडेंट्स ने पीएम मोदी के सामने खुद के बनाए गाने भी गाए.

PARIKSHA PE CHARCHA
PM NARENDRA MODI
PARIKSHA PE CHARCHA 2026
PARIKSHA PE CHARCHA 2026 LIVE

ETV Bharat Delhi Team

