पीएम मोदी LIVE: मेरठ मेट्रो और नमो भारत को दिखाई हरी झंडी, CM योगी संग नमो भारत ट्रेन में कर रहे सफर - PM MODI LIVE
🎬 Watch Now: Feature Video
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : February 22, 2026 at 1:01 PM IST|
Updated : February 22, 2026 at 1:13 PM IST
मेरठ : पीएम नरेंद्र मोदी मेरठ पहुंच गए हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ सीएम योगी और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी मौजूद हैं. प्रधानमंत्री मेरठ में हजारों करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे. मोहिउद्दीनपुर में प्रधानमंत्री की जनसभा थोड़ी देर में शुरू होगी. इससे पहले पीएम शताब्दी नगर स्टेशन पर मेरठ मेट्रो और नमो भारत को हरी झंडी दिखाई है. आज मेरठ के लिए बड़ा दिन हैं. बता दें कि हजारों करोड़ की इस परियोजना से मेरठवासियों को काफी राहत मिलेगी. पीएम मोदी और सीएम योगी नमो भारत ट्रेन से मेरठ दक्षिण स्टेशन तक यात्रा भी कर रहे हैं. उनके साथ स्कूल कॉलेज के छात्र-छात्राएं भी हैं.
मेरठ : पीएम नरेंद्र मोदी मेरठ पहुंच गए हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ सीएम योगी और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी मौजूद हैं. प्रधानमंत्री मेरठ में हजारों करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे. मोहिउद्दीनपुर में प्रधानमंत्री की जनसभा थोड़ी देर में शुरू होगी. इससे पहले पीएम शताब्दी नगर स्टेशन पर मेरठ मेट्रो और नमो भारत को हरी झंडी दिखाई है. आज मेरठ के लिए बड़ा दिन हैं. बता दें कि हजारों करोड़ की इस परियोजना से मेरठवासियों को काफी राहत मिलेगी. पीएम मोदी और सीएम योगी नमो भारत ट्रेन से मेरठ दक्षिण स्टेशन तक यात्रा भी कर रहे हैं. उनके साथ स्कूल कॉलेज के छात्र-छात्राएं भी हैं.