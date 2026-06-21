ETV Bharat / Videos

International Yoga Day: अंतरराष्ट्रीय योग दिवस पर कोलकाता में पीएम नरेंद्र मोदी LIVE - INTERNATIONAL YOGA DAY 2026

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
अंतरराष्ट्रीय योग दिवस (ETV Bharat)

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : June 21, 2026 at 7:09 AM IST

|

Updated : June 21, 2026 at 7:53 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

दुनिया भर में आज (रविवार, 21 जून) अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी  कोलकाता के रेड रोड से 12वें अंतरराष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम का नेतृत्व कर रहे हैं. इस अवसर पर पीएम मोदी देशवासियों को योग का संदेश दे रहे हैं. इसके साथ ही प्रधानमंत्री हजारों योग साधकों के साथ कॉमन योग प्रोटोकॉल सत्र में भी भाग लेने वाले हैं. इस वर्ष अंतरराष्ट्रीय योग दिवस की थीम ‘योगा फॉर हेल्दी एजिंग’ रखी गई है, जो स्वस्थ और सक्रिय वृद्धावस्था, शारीरिक तंदुरुस्ती, मानसिक संतुलन, भावनात्मक मजबूती और बेहतर जीवन गुणवत्ता में योग की भूमिका को बताती है.

दुनिया भर में आज (रविवार, 21 जून) अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी  कोलकाता के रेड रोड से 12वें अंतरराष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम का नेतृत्व कर रहे हैं. इस अवसर पर पीएम मोदी देशवासियों को योग का संदेश दे रहे हैं. इसके साथ ही प्रधानमंत्री हजारों योग साधकों के साथ कॉमन योग प्रोटोकॉल सत्र में भी भाग लेने वाले हैं. इस वर्ष अंतरराष्ट्रीय योग दिवस की थीम ‘योगा फॉर हेल्दी एजिंग’ रखी गई है, जो स्वस्थ और सक्रिय वृद्धावस्था, शारीरिक तंदुरुस्ती, मानसिक संतुलन, भावनात्मक मजबूती और बेहतर जीवन गुणवत्ता में योग की भूमिका को बताती है.

Last Updated : June 21, 2026 at 7:53 AM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

INTERNATIONAL YOGA DAY
PM NARENDRA MODI YOGA DAY 2026
YOGA DAY CELEBRATIONS
PM MODI LIVE
INTERNATIONAL YOGA DAY 2026

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Himachal Pradesh stands out as one of the most difficult terrains in the country. The hill-state bears the scars of nature's fury. The topography does not deter the ground team from establishing a significant presence throughout the state. Its committed journalists venture out to the remotest corners of the state, ensuring the delivery of up-to-the-minute news to its users....view details

संबंधित ख़बरें

सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू की प्रेस कॉन्फ्रेंस

शिमला में सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू की प्रेस कॉन्फ्रेंस LIVE

May 11, 2026 at 2:42 PM IST
Himachal State Election Commission Press Conference

हिमाचल में पंचायतीराज चुनावों को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस

April 28, 2026 at 3:43 PM IST
Voting on Womens Reservation Bill in Lok Sabha

लोकसभा में नहीं पास हो पाया महिला आरक्षण बिल

April 17, 2026 at 2:42 PM IST
HIMACHAL DAY PROGRAM IN KINNAUR

Himachal Day 2026: किन्नौर में राज्यस्तरीय हिमाचल दिवस कार्यक्रम, मुख्यमंत्री कर रहे अध्यक्षता

April 15, 2026 at 11:14 AM IST

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.