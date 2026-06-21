International Yoga Day: अंतरराष्ट्रीय योग दिवस पर कोलकाता में पीएम नरेंद्र मोदी LIVE - INTERNATIONAL YOGA DAY 2026
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : June 21, 2026 at 7:09 AM IST|
Updated : June 21, 2026 at 7:53 AM IST
दुनिया भर में आज (रविवार, 21 जून) अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोलकाता के रेड रोड से 12वें अंतरराष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम का नेतृत्व कर रहे हैं. इस अवसर पर पीएम मोदी देशवासियों को योग का संदेश दे रहे हैं. इसके साथ ही प्रधानमंत्री हजारों योग साधकों के साथ कॉमन योग प्रोटोकॉल सत्र में भी भाग लेने वाले हैं. इस वर्ष अंतरराष्ट्रीय योग दिवस की थीम ‘योगा फॉर हेल्दी एजिंग’ रखी गई है, जो स्वस्थ और सक्रिय वृद्धावस्था, शारीरिक तंदुरुस्ती, मानसिक संतुलन, भावनात्मक मजबूती और बेहतर जीवन गुणवत्ता में योग की भूमिका को बताती है.
दुनिया भर में आज (रविवार, 21 जून) अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोलकाता के रेड रोड से 12वें अंतरराष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम का नेतृत्व कर रहे हैं. इस अवसर पर पीएम मोदी देशवासियों को योग का संदेश दे रहे हैं. इसके साथ ही प्रधानमंत्री हजारों योग साधकों के साथ कॉमन योग प्रोटोकॉल सत्र में भी भाग लेने वाले हैं. इस वर्ष अंतरराष्ट्रीय योग दिवस की थीम ‘योगा फॉर हेल्दी एजिंग’ रखी गई है, जो स्वस्थ और सक्रिय वृद्धावस्था, शारीरिक तंदुरुस्ती, मानसिक संतुलन, भावनात्मक मजबूती और बेहतर जीवन गुणवत्ता में योग की भूमिका को बताती है.