गुजरात के नवसारी में PM मोदी ने किया BJP के हाईटेक कार्यालय 'नमो कमलम' का उद्घाटन, AI सिस्टम से लैस है नया दफ्तर

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को गुजरात के नवसारी में भारतीय जनता पार्टी के नए और अत्याधुनिक जिला कार्यालय 'नमो कमलम' का भव्य उद्घाटन किया. यह पहली बार है जब प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी ने किसी जिला स्तर के BJP कार्यालय का उद्घाटन किया है.

लगभग 10 करोड़ रुपये की लागत और 40 हजार वर्ग फुट में फैले इस हाईटेक दफ्तर में AI आधारित सिस्टम, हाई-स्पीड इंटरनेट, बड़ा ऑडिटोरियम और अत्याधुनिक कॉन्फ्रेंस हॉल मौजूद हैं. केंद्रीय मंत्री और नवसारी सांसद सी.आर. पाटिल की अगुवाई में यह कार्यालय दो साल से भी कम समय में बनकर तैयार हुआ है. शहर में ट्रैफिक का दबाव कम करने के लिए इसे हाईवे के किनारे बनाया गया है.