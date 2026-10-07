प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे किए जनसेवा के 25 साल, मंदिर में पूजा कर दोहराया देश सेवा का संकल्प

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को जनसेवा के 25 साल पूरे होने के ऐतिहासिक अवसर पर नई दिल्ली के सरोजिनी नगर स्थित श्री विनायक मंदिर में पूजा-अर्चना की. इस खास मौके पर उन्होंने देश की सेवा करने के अपने संकल्प को पूरी निष्ठा के साथ दोहराया. 7 अक्टूबर 2001 को पहली बार गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेने वाले नरेंद्र मोदी की यह राजनीतिक यात्रा देश और दुनिया के लिए एक मिसाल बन चुकी है.

इस अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, उपराष्ट्रपति सी.पी. राधाकृष्णन और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत देश के कई दिग्गज नेताओं ने उन्हें बधाई दी है. केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भी पीएम मोदी के नेतृत्व और विकास मॉडल की सराहना करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया है.