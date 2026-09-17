वाराणसी के रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में लगी खास प्रदर्शनी, 80 पोस्टर में योजनाओं की जानकारी

वाराणसी : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज 76वां जन्मदिन है. बीजेपी पीएम मोदी के बर्थ डे पर गुरुवार से सेवा संकल्प अभियान की शुरुआत कर रही है. इसी क्रम में वाराणसी में बीजेपी की डबल इंजन सरकार के 12 साल के विकास की कहानी को प्रदर्शनी के जरिए बताया गया है. प्रदर्शनी रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में लगाई गई है. प्रदर्शनी के आयोजक तेजपाल सिंह बताते हैं कि यहां पर कुल 80 एलईडी पोस्टर लगाए गए हैं, जिसमें केंद्र व राज्य सरकार की योजनाओं को बताया गया है और यहां आने वाले लोगों को हम इस प्रदर्शनी के माध्यम से सरकार की योजनाओं के बारे में बता भी रहे हैं. उन्होंने बताया कि प्रदर्शनी का सबसे बड़ा उद्देश्य यह है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें योजनाओं की जानकारी नहीं पता तो वह यहां से योजनाओं की जानकारी भी ले पा रहे हैं और उन्हें यह समझ भी आ रहा है कि कौन सी योजना किस वर्ग के लिए लाभदायक है.