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IIT दिल्ली का 57वें दीक्षांत समारोह में पीएम मोदी LIVE - IIT DELHI CONVOCATION

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पीएम नरेंद्र मोदी (ETV Bharat)

By ETV Bharat Delhi Team

Published : August 8, 2026 at 11:11 AM IST

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भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT) दिल्ली का इस साल का दीक्षांत समारोह कई मायनों में खास होने वाला है. प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी आज आईआईटी दिल्ली के 57वें दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हो रहे है. इस दौरन वे छात्रों को संबोधित करेंगे. IIT दिल्ली के निदेशक प्रो. रंगन बनर्जी ने बताया कि इस बार 3,000 से ज्यादा विद्यार्थियों को डिग्री दी जाएगी. इनमें रिकॉर्ड संख्या में पीएचडी डिग्रियां भी शामिल हैं. समारोह के दौरान संस्थान के नए एआई आधारित सुपरकंप्यूटर को भी लॉन्च किया जाएगा. उन्होंने कहा कि इस मौके पर संस्थान अपनी उपलब्धियों के साथ-साथ आने वाले वर्षों के लिए अपनी योजनाओं पर भी आगे बढ़ेगा.

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT) दिल्ली का इस साल का दीक्षांत समारोह कई मायनों में खास होने वाला है. प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी आज आईआईटी दिल्ली के 57वें दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हो रहे है. इस दौरन वे छात्रों को संबोधित करेंगे. IIT दिल्ली के निदेशक प्रो. रंगन बनर्जी ने बताया कि इस बार 3,000 से ज्यादा विद्यार्थियों को डिग्री दी जाएगी. इनमें रिकॉर्ड संख्या में पीएचडी डिग्रियां भी शामिल हैं. समारोह के दौरान संस्थान के नए एआई आधारित सुपरकंप्यूटर को भी लॉन्च किया जाएगा. उन्होंने कहा कि इस मौके पर संस्थान अपनी उपलब्धियों के साथ-साथ आने वाले वर्षों के लिए अपनी योजनाओं पर भी आगे बढ़ेगा.

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