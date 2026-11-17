फिलीपींस के दौरे पर गए पीएम मोदी ने मनीला के ऐतिहासिक गुरुद्वारा खालसा दीवान के आधुनिकीकरण और पुनर्विकास के लिए नींव रखी. ये एक प्रमुख सिख पूजा स्थल है जिसकी विरासत एक सदी से भी ज़्यादा पुरानी है. दिल्ली सरकार के मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने इसका स्वागत किया है.

रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट में एक मॉडर्न पांच-मंजिला कॉम्प्लेक्स बनाने की बात कही गई है, जो मौजूदा स्ट्रक्चर की जगह लेगा. ये संस्था के धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व को बनाए रखेगा. प्रस्तावित कॉम्प्लेक्स में लगभग दस हजार वर्ग मीटर का फ्लोर एरिया होगा, जिसमें एक रूफटॉप डेक भी शामिल है.

इसमें पार्किंग, सामुदायिक गतिविधियों, धार्मिक पूजा और पारंपरिक लंगर के लिए जगह होंगे. पहली और दूसरी मंजिल पार्किंग सुविधाओं के लिए आवंटित की जाएगी, जबकि तीसरी मंजिल पर एक सामुदायिक और समारोह हॉल होगा. चौथी मंजिल पर लंगर हॉल होगा और पांचवीं मंजिल धार्मिक पूजा के लिए मुख्य गुरुद्वारा के रूप में काम करेगी.

रीडेवलपमेंट कमेटी को मनीला के टूरिज्म, कल्चर और आर्ट्स डिपार्टमेंट, नेशनल कमीशन फॉर कल्चर एंड आर्ट्स और फिलीपींस के नेशनल हिस्टोरिकल कमीशन से अप्रूवल और क्लीयरेंस मिल गए हैं. ये बाकी कानूनी और रेगुलेटरी जरूरतों को पूरा करने के लिए लोकल अथॉरिटी के साथ काम करना जारी रखे हुए है.

विदेश मंत्रालय के मुताबिक गुरुद्वारा खालसा दीवान की शुरुआत 1901 में हुई थी और इसे 1903 में ऑफिशियली बनाया गया था. बाद में 1924 में इसे खालसा दीवान के तौर पर ऑफिशियल रजिस्ट्रेशन मिला. मंत्रालय ने इस संस्था को भारतीय-सिख आबादी को बड़े फिलीपीन समाज से जोड़ने वाला एक जरूरी पुल भी बताया. सीनेटर फ्रांसिस जोसेफ एस्कुडेरो और मनीला शहर के मेयर फ्रांसिस्को इसको मोरेनो समारोह में शामिल हुए. कार्यक्रम के दौरान, प्रधानमंत्री मोदी ने स्थानीय भारतीय डायस्पोरा और सिख समुदाय के सदस्यों से बातचीत की.

पीएम मोदी का गुरुद्वारा का दौरा उनके 16-18 नवंबर के फिलीपींस दौरे के दौरान हो रहा है, जहां वे 23वें आसियान-इंडिया समिट और 21वें ईस्ट एशिया समिट में हिस्सा ले रहे हैं. इससे पहले, मनीला इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर इंडियन डायस्पोरा के सदस्यों ने प्रधानमंत्री का स्वागत किया. उन्होंने इलिगन सिटी के इंटीग्रेटेड परफॉर्मिंग आर्ट्स गिल्ड की 'सीता: द रामायण रिविजिटेड' की एक थिएट्रिकल प्रेजेंटेशन भी देखी. इसमें भारत और फिलीपींस के बीच साझा सांस्कृतिक और सभ्यतागत संबंधों को दिखाया गया. यह दौरा ऐसे समय में हो रहा है जब मनीला 49वें आसियान समिट और रिलेटेड समिट्स की मेज़बानी कर रहा है, जिसमें क्षेत्रीय नेता आर्थिक सहयोग, सुरक्षा और बड़े जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट पर चर्चा कर रहे हैं.