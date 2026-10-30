पीएम मोदी का गुजरात दौरा: प्रदेश को हजारों करोड़ की सौगात, किसानों के खातों में ट्रांसफर किए 19 हजार करोड़ रुपये

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दो दिनों के गुजरात के दौरे पर हैं. बनासकांठा से उन्होंने प्रदेश को कई विकास योजनाओं की सौगात दी. उन्होंने बनासकांठा में अहमदाबाद (साबरमती)-वाराणसी एक्सप्रेस और मेहसाणा-बेचराजी-साबरमती मेमू ट्रेन सेवाओं को वर्चुअली हरी झंडी दिखाई. इस मौके पर पीएम मोदी ने पीएम किसान निधि की 24वीं किस्त जारी की. बनासकांठा के भीलड़ी में पीएम ने स्वदेशी पशु नस्लों में सुधार और दूध उत्पादन बढ़ाने के मकसद से स्थापित भारत पशु प्रजनन और अनुसंधान केंद्र (BBBRC) का उद्घाटन किया. यहां उन्होंने अधिकारियों से बातचीत कर इसके कामकाज को समझा. पीएम ने यहां अपनी सरकार की प्राथमिकताएं गिनाईं. 127 एकड़ में फैले और 325 करोड़ रुपये की लागत से बने BBBRC की स्थापना बनास डेयरी ने राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (NDDB) की देखरेख में की. केंद्र के राष्ट्रीय गोकुल मिशन ने इसके लिए सहयोग दिया. ये केंद्र कांकरेज, गिर, साहीवाल और थारपारकर जैसी स्वदेशी गायों की नस्लों के साथ-साथ मेहसाणी, बन्नी, जाफराबादी और मुर्रा जैसी भैंसों की नस्लों पर ध्यान केंद्रित करेगा. आज जब पीएम मोदी बनासकांठा पहुंचे, वहां उनका भव्य स्वागत किया गया. पीएम ने वहां रोड शो किया, जहां सड़क के किनारे खड़े लोगों का पीएम ने अभिवादन किया. कल यानी 31 अक्टूबर को प्रधानमंत्री केवड़िया के एकता नगर जाएंगे. वहां वे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे और सरदार वल्लभभाई पटेल की 151वीं जयंती के अवसर पर राष्ट्रीय एकता दिवस समारोह में भाग लेंगे. वे ‘भारत पर्व 2026’ का उद्घाटन करेंगे, जो 15 नवंबर तक चलेगा. प्रधानमंत्री ‘एकता प्रकाश पर्व’ भी देखेंगे, जिसमें 1.5 करोड़ से अधिक एलईडी लाइटों से सजे 530 मीटर लंबी ‘वैली ऑफ फ्लावर्स’ सड़क और 180 मीटर लंबा ‘ग्लो टनल’ शामिल हैं.