ब्रिक्स समिट में पीएम मोदी का ग्लोबल गवर्नेंस रिफॉर्म पर जोर, कहा- यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में रिफॉर्म अब और टाला नहीं जा सकता

वीओ- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 के आधिकारिक तौर पर शुरू होने की घोषणा की. इस मौके पर उन्होंने ब्रिक्स को मजबूत बनाते हुए ग्लोबल गवर्नेंस रिफॉर्म पर जोर दिया. पीएम ने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में रिफॉर्म को जरूरी बताया और कहा कि इसे अब और नहीं टाला जा सकता है. पीएम ने ब्रिक्स के इंस्टीट्यूशनल मोमेंटम को बनाए रखने के लिए ब्रिक्स कंटिन्यूटी एंड इंप्लीमेंटेशन मैकेनिज्म का प्रस्ताव दिया. पीएम ने ये भी कहा कि ब्रिक्स के सभी सुधारों और प्रयासों के केंद्र में मानवता हो. पीएम ने ब्रिक्स देशों से ग्लोबल गवर्नेंस रिफॉर्म के दस प्रपोजल्स तैयार करने की अपील की. उन्होंने अगली समिट तक एक ब्रिक्स रिफॉर्म रोडमैप का रूप देने की कोशिश पर जोर दिया.