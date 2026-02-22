प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपी को बड़ी सौगात दी है. उन्होंने मेरठ में मेट्रो और नमो भारत रैपिड रेल को हरी झंडी दिखाई. रैपिड रेल से दिल्ली से मेरठ की यात्रा सिर्फ 55 मिनट में पूरी होगी. यहां पीएम ने मेट्रो में सफर किया, जहां उनकी छात्रों और यात्रियों से बात हुई.

शहरों में विकास को गति देने की ये शानदार कोशिश मानी जा रही है, इसमें विकसित भारत की कनेक्टिविटी की झलक देखी जा सकती है. इस मौके पर पीएम मोदी ने बीते समय में मेट्रो की धीमी रफ्तार को लेकर कांग्रेस पर जमकर हमला बोला. साथ ही, दिल्ली में आयोजित AI समिट में विरोध प्रदर्शन को लेकर पीएम मोदी ने कांग्रेस को घेरा.

नमो भारत रैपिड ट्रेन मेरठ के मोदीपुरम से दिल्ली के सराय काले खान तक जाएगी. इस दौरान वह 13 स्टेशनों से गुजरेगी. पूरे सफर में दो स्टेशन अंडरग्राउंड होंगे, जबकि बाकी का सफर एलिवेटेड होगा. इसके साथ ही पीएम ने मेरठ में 12 हजार 930 करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन किया. इस दौरान पीएम मोदी के साथ यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे.