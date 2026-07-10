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मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड से पीएम मोदी का बड़ा ऐलान, भारत में होगी ऑस्ट्रेलिया की बिग बैश लीग - AUSTRALIA BIG BASH LEAGUE

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मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड से पीएम मोदी का बड़ा ऐलान (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : July 10, 2026 at 3:10 PM IST

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ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी टी-20 लीग और दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट बाजार... अब पहली बार एक साथ आने जा रहे हैं. मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐलान किया है कि ऑस्ट्रेलिया की मशहूर बिग बैश लीग के शुरुआती मुकाबले भारत में खेले जाएंगे. यानी जिस बिग बैश लीग को अब तक ऑस्ट्रेलिया में देखा जाता था, उसका रोमांच अब भारतीय दर्शक अपने मैदानों में महसूस करेंगे.

पीएम मोदी ने बताया कि दिसंबर में चेन्नई में होने वाले जी-डे नमस्ते समारोह के दौरान बिग बैश लीग के मैच आयोजित किए जाएंगे. ये सिर्फ एक क्रिकेट टूर्नामेंट नहीं, बल्कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के खेल संबंधों में एक नया अध्याय माना जा रहा है, क्योंकि पहली बार किसी बड़े विदेशी फ्रेंचाइजी क्रिकेट टूर्नामेंट के आधिकारिक मुकाबले भारत में खेले जाने जा रहे हैं. मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ मौजूद पीएम मोदी ने कहा कि भारत और ऑस्ट्रेलिया सिर्फ क्रिकेट ही नहीं, बल्कि खेलों के हर क्षेत्र में साझेदारी बढ़ाएंगे.

इसी दौरान दोनों देशों ने इंडिया-ऑस्ट्रेलिया स्पोर्ट्स कोलैबोरेशन रोडमैप भी लॉन्च किया. इसके तहत खिलाड़ियों की ट्रेनिंग, स्पोर्ट्स साइंस, स्पोर्ट्स टेक्नोलॉजी और खेल इंफ्रास्ट्रक्चर में सहयोग बढ़ाया जाएगा.

Conclusion:

ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी टी-20 लीग और दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट बाजार... अब पहली बार एक साथ आने जा रहे हैं. मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐलान किया है कि ऑस्ट्रेलिया की मशहूर बिग बैश लीग के शुरुआती मुकाबले भारत में खेले जाएंगे. यानी जिस बिग बैश लीग को अब तक ऑस्ट्रेलिया में देखा जाता था, उसका रोमांच अब भारतीय दर्शक अपने मैदानों में महसूस करेंगे.

पीएम मोदी ने बताया कि दिसंबर में चेन्नई में होने वाले जी-डे नमस्ते समारोह के दौरान बिग बैश लीग के मैच आयोजित किए जाएंगे. ये सिर्फ एक क्रिकेट टूर्नामेंट नहीं, बल्कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के खेल संबंधों में एक नया अध्याय माना जा रहा है, क्योंकि पहली बार किसी बड़े विदेशी फ्रेंचाइजी क्रिकेट टूर्नामेंट के आधिकारिक मुकाबले भारत में खेले जाने जा रहे हैं. मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ मौजूद पीएम मोदी ने कहा कि भारत और ऑस्ट्रेलिया सिर्फ क्रिकेट ही नहीं, बल्कि खेलों के हर क्षेत्र में साझेदारी बढ़ाएंगे.

इसी दौरान दोनों देशों ने इंडिया-ऑस्ट्रेलिया स्पोर्ट्स कोलैबोरेशन रोडमैप भी लॉन्च किया. इसके तहत खिलाड़ियों की ट्रेनिंग, स्पोर्ट्स साइंस, स्पोर्ट्स टेक्नोलॉजी और खेल इंफ्रास्ट्रक्चर में सहयोग बढ़ाया जाएगा.

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